Prijzen in supermarkt gestegen met 5,9 procent in jaar tijd: deze producten werden fors duurder

Boodschappen in de supermarkt zijn een stuk duurder geworden, zo heeft Test Aankoop onderzocht. De prijzen in de supermarkten zijn in een jaar tijd gemiddeld 5,9 procent gestegen. Er zitten zelfs uitschieters van meer dan 30 procent tussen. Welke producten werden duurder? Hieronder een overzicht.