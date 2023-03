Prijs voor diesel morgen 3,7 procent goedkoper

Politiek Tot 6 miljoen extra: voor het eerst zijn de precieze pensioenextra’s van 8 topambtena­ren blootge­legd (en die zijn nog hoger dan bij De Croo en Bracke)

Dat vijf ex-Kamervoorzitters in totaal 1,2 miljoen euro aan extra pensioen kregen is al straf. Maar nu blijkt dat de extra pensioenvergoedingen voor de acht betrokken topambtenaren in de Kamer nóg hoger oplopen: tot 5,8 miljoen euro om precies te zijn. Dat blijkt uit documenten die onze redactie kon inkijken. Over welke topfuncties gaat het en hoeveel kregen de ambtenaren elk? Een overzicht. “De hoofdgriffier kreeg 1,3 miljoen euro bruto extra pensioen.”