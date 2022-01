Prijs van kustappartement sterkst gestegen, huizenprijs in overstromingsgevoelig gebied iets gedaald

Een appartement aan de kust kostte vorig jaar 11,3 procent meer dan in 2020. Dat blijkt uit een studie van vastgoedbedrijf ERA en Universiteit Antwerpen, die spreken over de grootste stijging sinds het begin van hun barometer in 2005. Huizen die in overstromingsgevoelige regio’s liggen, zijn dan weer iets goedkoper geworden, blijkt uit dezelfde studie.

“Als je weet dat een appartement in bijvoorbeeld Nieuwpoort al gemakkelijk zo’n 400.000 euro kost, is een stijging van 11 procent natuurlijk niet te onderschatten”, zegt ERA-CEO Johan Krijgsman. “Onze kust wint sterk aan populariteit, een effect dat door corona een duidelijke duw in de rug kreeg.”



De vraag steeg ook door de verhoging van de registratierechten op tweede woningen, die van kracht werd op 1 januari 2022. Veel mensen wilden hun aankoop nog voor Nieuwjaar doen. Het aanbod bleef echter gelijk, met sterke prijsstijgingen tot gevolg.

De kustappartementen veranderen ook sneller van eigenaar dan vroeger. “Vanaf de lockdown is een rush ontstaan. Er was een marktverstoring doordat twee maanden niets mocht”, zegt Krijgsman. “Vorig jaar raakten appartementen aan de kust zelfs 31 procent sneller verkocht dan in 2020, terwijl de kust vroeger veel trager was dan het binnenland. Als er nu iets moois te koop komt, is het direct weg.”

Amper onderhandelingen

De algemene vastgoedprijzen zijn ook flink toegenomen. De huizenprijzen stegen in Vlaanderen volgens ERA met zowat 8,5 procent tegenover 2020. Appartementen werden ongeveer 8,4 procent duurder. Nog volgens de studie onderhandelen huizenjagers steeds minder over de prijs: in 2021 werd er gemiddeld 96,5 procent van de vraagprijs betaald. Biedingen boven de vraagprijs ziet ERA enkel in bepaalde populaire gebieden.

Ondanks de algemene prijsstijging, ziet ERA sinds de zware overstromingen vorige zomer een negatief effect van gemiddeld 4 procent op de prijs van een woning met een overstromingsrisico. Vroeger had een overstromingsrisico volgens de studie geen significant effect op de verkoopprijs van een huis, maar sinds de ramp in Wallonië is een huis in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied in Vlaanderen gemiddeld 4 procent minder waard dan een gelijkaardig huis in een zone die niet als risicovol is ingekleurd.

Een verkoper is sinds enkele jaren wettelijk verplicht om potentiële kopers in te lichten over een ligging in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. De overheid heeft die gebieden ingekleurd op een kaart.

"Het is plots een heel belangrijk onderdeel van een huisbezoek geworden", zegt ERA-CEO Johan Krijgsman. "Tussen 2017 en 2020 heb ik geen enkele klant gehad die ernaar vroeg, of het moest geweten zijn dat er in de buurt een beek was die vaak overstroomde. Heel veel huizen zijn overstromingsgevoelig, maar hebben in de praktijk in de laatste 30 jaar nooit natte voeten gekend. Sinds de overstromingen vragen consumenten ernaar. Je voelt dat het leeft."

"Bij studies in andere landen hebben we dat ook gezien: mensen worden alerter op het moment dat er overstromingen zijn en je krijgt een prijseffect", zegt Sven Damen, professor Vastgoedeconomie en Financiering UAntwerpen. "Na verloop van tijd vermindert dat vervolgens."

“Alles is verkoopbaar”

Krijgsman verwacht dat het effect nooit meer helemaal zal verdwijnen. Maar huizen in overstromingsgevoelig gebied blijven wel verkoopbaar, meent hij. "Alles is verkoopbaar. Er zijn altijd mensen die het niet zo erg vinden, en andere voordelen zien. Het is een onderhandelingselement voor kopers om de prijs te drukken. Wel zal een bepaald percentage kopers niet meer kopen."