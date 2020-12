Priesters naar Raad van State om kerstvieringen te redden

Izegem Rappende priester Matthias Noë lanceert met ‘Vast’ nieuw nummer over afscheid: “Hoop geven aan mensen die dierbare verloren”

25 november Het is een eindje stil geweest rond rappende priester Matthias Noë, maar nu is de man terug met een gloednieuw nummer. In ‘Vast’ heeft hij het over afscheid nemen van een dierbare.