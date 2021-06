De Vlaamse regering komt met preventieve maatregelen voor bepaalde sites waar de PFOS-normen mogelijk overschreden worden. Dat meldt VTM NIEUWS. Vanavond nog krijgen alle lokale besturen in Vlaanderen een brief met een reeks adviezen om toe te passen in de buurt van brandweeroefenterreinen en sites waar zware chemische branden hebben gewoed, omdat daar mogelijk geblust werd met PFOS. Bijvoorbeeld wordt de kwetsbare bevolking - zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen - dan afgeraden om nog groenten en fruit uit de tuin te eten en mogen kinderen niet op zulke terreinen spelen.

De Vlaamse regering had al aan OVAM gevraagd om stalen te nemen op alle mogelijke terreinen in Vlaanderen waar de PFOS-normen eveneens overschreden kunnen zijn. De resultaten van het onderzoek worden volgende maand verwacht.

Daar wil de Vlaamse regering echter niet op wachten: er is vanavond nog een brief vertrokken naar alle lokale besturen. In die brief worden enkele adviezen voorgesteld voor bepaalde sites waar de PFOS-normen mogelijk overschreden worden, in afwachting van verdere metingen en onderzoek.

Specifiek gaat het om adviezen voor (voormalige) brandweeroefenterreinen en terreinen waar zware chemische branden hebben gewoed, omdat daar mogelijk met PFOS geblust werd. Op zulke sites zou de kans op PFOS-verontreiniging het grootst zijn.

Adviezen

In de brief worden voorzorgsmaatregelen geadviseerd. Zo moet het verharde terrein op de site wekelijks met nat worden gekuist en mogen onverharde terreinen op de sites niet toegankelijk zijn voor kinderen.

In een perimeter van honderd meter rond de betrokken terreinen worden ook bepaalde maatregelen aangeraden voor buurtbewoners. Zo wordt aanbevolen:

• zelfgeteelde groenten met mate te consumeren, mits een goede mix met gekochte groenten, en de groenten goed te wassen worden voor consumptie;

• geen zelfgeteeld kleinvee te consumeren;

• geen grondwater als drinkwater te gebruiken;

• grondwater uit ondiepe putten niet te gebruiken om de moestuin te irrigeren;

• grondwater uit ondiepe putten niet te gebruiken om het zwembad te vullen;

• compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin niet te gebruiken;

• goede hygiëne toe te passen (handen wassen, binnen kuisen met nat);

• verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk te vermijden;

• geen eigengeteelde eieren te consumeren.

Voor de meest kwetsbare bevolking (kinderen jonger dan 12 jaar, personen met een afweerstoornis, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden) binnen de perimeter van honderd meter wordt overigens aangeraden om géén zelfgeteelde groenten te consumeren.

Verdere maatregelen niet nodig

In de brief worden de lokale besturen ook gevraagd om te helpen bij de inventarisatie van terreinen die mogelijk verontreinigd zijn met PFAS. Dat is de verzamelnaam van de chemische stof PFOS. Op die manier kan een lijst opgesteld worden van de sites waar het risico op een overschrijding van de PFOS-normen het grootst is.

Tijdens deze inventarisatiefase zijn verdere maatregelen nog niet noodzakelijk volgens het agentschap Zorg en Gezondheid. Er is volgens hen bovendien geen reden tot paniek of ongerustheid. Het agentschap adviseert om in de rest van Vlaanderen - buiten Zwijndrecht, waar ook voorzorgsmaatregelen gelden - een gezonde mix van voeding van verschillende bronnen te gebruiken.

