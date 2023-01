Preventiecampagnes op sociale media moeten secundaire migratie naar België stremmen

De Moor zet al langer in op preventie om de asieldruk op ons land te verminderen. Zulke campagnes dienen niet alleen om in herkomstlanden te sensibiliseren over de gevaren van irreguliere migratie of om misvattingen over de asielprocedure tegen te gaan, zegt de staatssecretaris in een persbericht, ze worden ook gebruikt om tegen te gaan dat asielzoekers die onder de verantwoordelijkheid van andere Europese landen vallen, in België een nieuwe asielprocedure opstarten.

Ondergraving van Europees asielsysteem

Vorig jaar was 47 procent van de asielzoekers in België al geregistreerd in een andere Europese lidstaat. "Dat zij ook nog eens (hier) een procedure opstarten, ondergraaft het Europees asielsysteem en zet het Belgische asielnetwerk extra onder druk", zegt de Moor. "Alle opvangplaatsen die er zijn in België hebben we nodig voor asielzoekers die zich aanmelden in ons land.”

Om sneller asielzoekers te kunnen overdragen naar de verantwoordelijke lidstaten, richtte de Moor vorig jaar een Dublincentrum op, wat in november nog resulteerde in 113 overdrachten, terwijl dat er vroeger gemiddeld 70 per maand waren. Nu komen er ook preventiecampagnes in andere Europese landen om asielzoekers bewust te maken dat het geen zin heeft om nog een bijkomende procedure op te starten in België en om misvattingen over de procedure te ontkrachten. De campagnes zijn gericht op Afghanen, Burundezen en Eritreeërs.

Daarenboven worden sinds mei 2022 flyers verdeeld aan Moldavische asielzoekers die eerder al in andere Europese landen een verzoek tot internationale bescherming indienden. Zij maken namelijk zo goed als geen kans op asiel in België.

Europese hervorming

Staatssecretaris de Moor neemt vandaag/donderdag in de Zweedse hoofdstad Stockholm deel aan een informele Europese ministerraad over asiel en migratie, waar terugkeer centraal zou staan. Ze herhaalt naar een grondige hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid te streven, waarbij er "sterkere Europese grenzen" komen, een "eerlijke spreiding van wie nood heeft aan bescherming" en een "gezamenlijk beleid rond terugkeer voor wie geen nood heeft aan bescherming". Die Europese hervorming, besluit de Moor, "moet situaties zoals vandaag, waarbij landen als België een onevenredig hoge asieldruk hebben, verhelpen".

Het Europese asiel- en migratiebeleid staat op 9 en 10 februari ook op de agenda van de top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel.