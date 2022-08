Pretparken en dierentuinen blikken tevreden terug op zomerseizoen: “terug op het niveau van 2019"

Pretpark Bellewaerde ontving deze zomer zowat 350.000 bezoekers. “We zitten terug op het niveau van 2019", zegt Filip Van Dorpe, directeur marketing en sales. Bovendien noteerde het park goede omzetcijfers. “Bezoekers spenderen meer”, aldus Van Dorpe.

Ook Bellewaerde Aquapark zat “elke dag vol”. Het aantal bezoekers overtrof er zelfs de verwachtingen, klinkt het. Dat is ook het geval bij de Plopsa-waterparken. Zij deden het “beter dan ooit”, zegt woordvoerster Chelsea Vanhullebusch. Ook Plopsaland De Panne en Plopsa Coo beleefden een “zeer goede zomer”, voegt ze toe.

Bij Boudewijn Seapark overtreffen de bezoekersaantallen de verwachtingen. Volgens commercieel directeur Geertrui Quaghebeur evenaren de bezoekerscijfers opnieuw die uit 2019, “op een paar procentpunten na”. De warme dagen vormden een “zegen”, klinkt het. Quaghebeur wijst op de nieuwe dolfijnenvoorstelling en het openluchtbad als twee troeven van het park. “Bezoekers konden de hele dag verkoeling opzoeken.”

Planckendael en Zoo Antwerpen kregen “iets meer bezoekers” over de vloer, maar zijn vooral tevreden over de toename van het aantal abonnementen dat werd verkocht. Woordvoerster Ilse Segers wijst op het nieuw verblijf van de orang-oetans in Planckendael en de geboorte van verschillende nieuwe dieren in de dierentuinen. “Het is altijd fijn om nieuw leven te zien rondhuppelen”, zegt ze.

Ondanks de warme dagen, is ook Walibi tevreden over het zomerseizoen. “Een hittegolf speelt normaal niet in het voordeel van pretparken. Maar ook op de warme dagen, zien we dat bezoekers toch gekomen zijn”, klinkt het bij woordvoerster Justien Dewil. Zij kregen 510.000 bezoekers over de vloer, ofwel 15 procent meer dan in 2019.

“We hebben een goede heropstart gehad na twee moeilijke jaren”, aldus Dewil. Ze wijst op de achtbaan Kondaa, die nieuw is sinds vorig jaar, maar in de zomer van 2021 weinig bezoekers kon lokken. Door de schade vanwege de overstromingen moest Walibi toen bijna tweeënhalve maand de deuren sluiten. Bij Waterpark Aqualibi was dat zelfs vijf maanden.