President Biden heeft België verlaten

Waarschu­wings­fa­se van ozon- en hitteplan geacti­veerd, later deze week oppassen voor mogelijk fel onweer

15:09 Vandaag krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Wat lokaal gedruppel is niet geheel uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De maxima schommelen rond 20 graden aan zee en kunnen in het binnenland nog klimmen tot 28 graden, meldt het KMI. Later deze week stijgt het kwik tot boven 30 graden en kunnen we enkele stevige onweersbuien verwachten. Onze weerman David Dehenauw vertelt op de HLN LIVE-set wat we juist kunnen verwachten.