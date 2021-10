Premier roept morgen kernkabinet bijeen: bredere mondmaskerplicht in binnenruimtes op tafel

Grafiek toont hoe effectief vaccinatie is om overlij­dens door coronavi­rus te voorkomen

23 oktober Vaccinatie is erg doeltreffend om te voorkomen dat je overlijdt aan Covid-19. Dat is duidelijk te zien als je de Europese cijfers van de oversterfte bekijkt. Bulgarije is het land dat op dit moment de hoogste oversterfte optekent van heel de Europese Unie. Amper 20,5 procent van de bevolking is er volledig gevaccineerd en daarmee heeft het land ook de laagste vaccinatiegraad. België - waar 74 procent volledig gevaccineerd is - ziet momenteel een ondersterfte.