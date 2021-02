Premier over langetermijnmodellen: “We moeten voorzichtig zijn in maart, wat niet wil zeggen dat niets mogelijk is”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft tijdens een persconferentie de langetermijnmodellen voorgesteld waarop het overlegcomité zich vrijdag zal baseren. “We moeten nog voorzichtig zijn tijdens de maand maart, wat niet wil zeggen dat er niets mogelijk is. Anderzijds is het moment dat we kunnen versoepelen, zonder een derde golf in de hand te werken, niet meer veraf", zo besluit De Croo de persconferentie.

Viroloog Steven Van Gucht en epidemioloog Yves Van Laethem geven op de persconferentie uitleg bij die modellen. Maar - zo wordt benadrukt - dit wordt geen voorafname op het overlegcomité van vrijdag. Er zal nog geen exitstrategie gepresenteerd worden. “De beslissingen die eventueel genomen zullen worden, zijn politieke beslissingen. Deze beslissingen worden genomen tijdens het overlegcomité”, zo steekt premier De Croo de persconferentie van wal.

Het rapport van de GEMS-expertengroep is ook pas tegen morgen klaar. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) liet gisteren wel al weten dat er best nog een drietal weken gewacht wordt, vooraleer er versoepeld wordt. Dan pas zou het effect van de dominante Britse variant op de cijfers duidelijk zijn.

Huidige situatie en toekomstbeeld

De bedoeling van de persconferentie is om duidelijk uit te leggen wat de impact is van eventuele versoepelingen op de cijfers, en tegelijk ook meer perspectief te bieden over vanaf wanneer een versoepeling minder impact zal hebben op de curve. “Sinds de maand november hebben we een relatief stabiele periode gekend waarbij de curve vlak is gebleven", aldus interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. Geen vanzelfsprekendheid volgens de viroloog. Normaal zorgt een virus immers voor een exponentiële groei. “De curve is vlak omdat de maatregelen voldoende tegendruk bieden.”

De langetermijnmodellen

Binnen enkele weken kan de verwachte vaccinatiegraad ook een duit in het zakje doen. Biostatisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) stelt vier verschillende scenario’s of langetermijnmodellen voor. In een eerste scenario blijven de maatregelen zoals ze momenteel zijn en worden er geen nieuwe maatregelen geïntroduceerd. In een tweede model worden de maatregelen op 1 maart versoepeld, bij het derde scenario is dat pas op 1 april. Bij het vierde scenario wordt er tot slot pas op 1 mei versoepeld.

Per scenario of model zijn er drie verschillende curves, in drie verschillende kleuren. De rode kleur veronderstelt dat de Britse variant 70 procent besmettelijker is, de blauwe curve gaat uit van 50 procent, de gele kleur veronderstelt een grotere transmissiesnelheid van 30 procent. “Er is daar nog veel onzekerheid. Vandaar de verschillende curves", zo legt Hens uit.

Quote We moeten het onder­scheid maken tussen de wetenschap­pe­lij­ke basis en de beslissing. Voorzich­tig zijn in maart wil niet zeggen dat er niets mogelijk is Premier Alexander De Croo

Vooral het tweede model, waarbij er op 1 maart versoepeld wordt, ziet er “dramatisch" uit. “Bij de gele curve hebben de versoepelingen weinig effect. Maar bij de blauwe curve zien we een toename die zeer gelijkend is aan de tweede golf die we hebben meegemaakt. Deze curve is vooral breder wat zich zou vertalen in meer ziekenhuisopnames." De piek van de rode curve - waarbij de Britse variant 70 procent besmettelijker zou zijn - is bijna dubbel zo hoog in vergelijking met de piek van de tweede golf. Dat er versoepelingen worden doorgevoerd op 1 maart lijkt dus eerder onwaarschijnlijk, al wil premier De Croo daar nog niets over zeggen: “We moeten het onderscheid maken tussen de wetenschappelijke basis en de beslissing. Voorzichtig zijn in maart wil niet zeggen dat er niets mogelijk is."

Volledig scherm langetermijnmodellen © rv

Lees ook:

Bekijk ook: