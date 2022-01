Premier De Croo ziet indexsprong niet zitten: “We zitten in een zeer turbulent moment”

De Croo wees erop dat de automatische indexering in evenwicht staat met het loonakkoord dat vorig jaar “in moeilijke omstandigheden” werd goedgekeurd. Dat akkoord voorziet in een loonstijging met maximaal 0,4 procent, gespreid over 2021 en 2022. “Nu zitten we in een zeer turbulent moment, met de energieprijzen die sprongen maken en problemen in de toeleveringsketens”, aldus de premier. Door de lonen te indexeren en dus aan te passen aan de stijgende kosten “zorgt dit ervoor dat de onzekerheid bij heel wat mensen getemperd wordt”.