Premier De Croo wist dat Lahbib visa zou uitdelen aan omstreden Iraanse delegatie

Voor haar beslissing om de visa voor de Iraanse delegatie niet langer te blokkeren, heeft het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) overleg gepleegd met dat van premier Alexander De Croo. De conclusie was dat er diplomatiek geen andere keuze was dan visa te geven, nadat de Iraniërs officieel waren uitgenodigd voor de Brussels Urban Summit.

KIJK. Premier De Croo blijft achter minister Lahbib staan

Premier De Croo liet maandag al verstaan dat minister Lahbib voor hem geen verantwoordelijkheid draagt voor de aanwezigheid van de veertienkoppige Iraanse delegatie op de Brussels Urban Summit. Die affaire heeft tot het ontslag van Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) geleid. “Ik denk dat we de verantwoordelijkheid moeten leggen waar ze ligt. Brussel heeft ondanks een negatief advies toch gekozen om ze uit te nodigen en zelfs om het zelf te betalen”, zei de premier op VTM Nieuws.

In eerste instantie was Buitenlandse Zaken geen voorstander van het verlenen van de visa. Uit de mails die Smet vorige week had vrijgegeven, bleek dat minister Lahbib op een bepaald moment toch haar verzet had laten varen. De krant Le Soir schrijft dinsdag dat het kabinet van de MR-politica daarover eerst te rade was gegaan bij het kabinet van de premier, wat die tweede ook bevestigt.

Vernedering vermijden

“De kabinetten van de premier en Buitenlandse Zaken hebben inderdaad samen moeten vaststellen dat na het uitnodigen van de burgemeester van Teheran door de Brusselse staatssecretaris, het kalf verdronken was en dat België niet anders kon dan een visum uitreiken om een groot diplomatiek incident en de vernedering van Iran te vermijden”, reageert de Zestien. Het kabinet van de premier werd ingelicht op 7 juni. Dat was vijf dagen voor de start van de burgemeestersconferentie én de dag waarop de delegatie een aanvraag voor de visa had ingediend.

“Ons land heeft dit risico niet genomen om de eenvoudige reden dat we ons blijven inzetten voor de situatie van en voor de vrijlating van Europeanen die onterecht gevangen zitten in Iran.” Zoals bekend slaagde de regering er niet alleen in onze landgenoot Olivier Vandecasteele na 455 dagen vrij te krijgen in ruil voor de veroordeelde terrorist Asadollah Assadi, maar ook drie andere Europeanen. Intussen blijft ons land zich ook inzetten voor de vrijlating van professor Djalali, of toch minstens voor een verbetering van de omstandigheden waarin hij opgesloten zit.

Zolang jullie onschuldi­ge mensen gijzelen, zijn jullie welkom in België? Wat voor signaal geef je dan als land Peter De Roover (N-VA)

Vandaag wordt minister Lahbib in de bevoegde Kamercommissie verwacht om verder tekst en uitleg te geven over het dossier. Na het ontslag van Pascal Smet zijn alle ogen op haar gericht. De Brusselse staatssecretaris was dan wel verantwoordelijk voor de uitnodiging van de Iraniërs, de federale ministers was bevoegd voor de uitreiking van de visa. Het staat in de sterren geschreven dat ze daar lastige vragen zal krijgen, ook vanuit de meerderheid.

Voor oppositiepartij N-VA moet premier De Croo eveneens naar het parlement afzakken, nu blijkt dat hij afwist van de visa. Fractievoorzitter Peter De Roover is verbaasd dat deze informatie pas nu aan het licht komt. “Vorige donderdag heeft minister van Buitenlandse Zaken Lahbib tijdens de plenaire vergadering dan ook niets gezegd over de betrokkenheid van de premier. Integendeel, toen was - ondertussen voormalig - Brussels staatssecretaris Pascal Smet nog de schuldige”, zegt De Roover.

Hij stelt zich vragen bij de redenering die meespeelde bij de toekenning van de visa. “Dus zolang jullie onschuldige mensen gijzelen, zijn jullie welkom in België? Wat voor signaal geef je dan als land”, vervolgt De Roover.