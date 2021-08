Premier De Croo wil strenge controle van passagiers evacuatievluchten: “Geen mensen meenemen die we hier niet willen”

Vrijdagochtend zullen er voor het eerst mensen geëvacueerd worden vanuit Kaboel door het Belgische leger. De eerste Belgen kunnen dan vrijdagavond al terugkeren vanuit Islamabad in Pakistan richting ons land. Wie meewil met een Belgisch vliegtuig, moet wel op eigen houtje de luchthaven in Kaboel bereiken, en dat is een gevaarlijke onderneming, zo blijkt uit veel getuigenissen. Premier Alexander De Croo benadrukt in de studio van VTM Nieuws dat de situatie in Kaboel extreem gevaarlijk en chaotisch is, maar dat de veiligheid van zowel de mensen die naar daar worden gestuurd om de evacuaties uit te voeren, als de veiligheid van wie er wordt weggehaald, prioritair is. “We sturen militairen en diplomaten naar daar, ik wil ervoor zorgen dat hun veiligheid zo goed mogelijk gegarandeerd is, net als de veiligheid van de mensen die we meenemen”, klinkt het.

Maar de premier zegt ook zeker te willen zijn dat de mensen die worden meegenomen naar België, effectief de mensen zijn die ons land wil meenemen. “Ik wil dat er lijsten zijn, ik wil dat de controle ter plaatse juist kan gebeuren", zo klinkt het. Naast Belgen en hun gezinsleden wil ons land namelijk ook Afghanen die voor het Belgisch leger hebben gewerkt evacueren, net als mensenrechtenactivisten en mensen die gewerkt hebben op het gebied van vrouwenrechten. “Dat zijn zeer duidelijke criteria, en ik wil vermijden dat men door de chaos mensen meeneemt die men niet heeft kunnen controleren”, aldus De Croo.

Volgens De Croo is die controle ter plaatse belangrijk, omdat ons land mensen die hier al zijn niet meer terugstuurt naar Afghanistan. “Ik begrijp dat de situatie ter plaatse zeer chaotisch is, maar we moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn, zodat we niet in een situatie terechtkomen waarbij we mensen meenemen waarvan het absoluut niet de bedoeling is dat ze in ons land terechtkomen.” De premier benadrukt dat er de voorbije dagen hard is gewerkt om lijsten op te stellen van mensen die of Belg zijn, of effectief in gevaar zijn. “Die cijfers variëren heel fel. Er zijn veel mensen die bellen en zeggen dat ze ooit voor de Belgen hebben gewerkt of in gevaar zijn, maar ik wil dat wel kunnen controleren.”

Ten slotte zegt De Croo ook te willen vermijden dat vliegtuigen half gevuld terugkeren uit Kaboel. “Wij zullen andere Europeanen ook helpen als we de mogelijkheid daartoe hebben.”

Praten met taliban

Eens de evacuaties achter de rug zijn, is het volgens de premier belangrijk dat Europa duidelijk maakt aan de taliban dat er afspraken moeten worden gemaakt. “Ik denk dat Europa zo snel mogelijk moet wegen op de situatie", zo zegt De Croo. Volgens hem is dat van belang om de wereldwijde drugshandel, waar de taliban een rol in spelen, aan banden te leggen, maar ook om te vermijden dat het internationaal terrorisme zou uitbreiden en dat er een vluchtelingencrisis zou ontstaan.

De Croo voegt er nog aan toe dat Europa ervoor moet zorgen dat de taliban niet in handen worden gedreven van China en Rusland. “Dat kan alleen in ons nadeel zijn. We moeten zorgen dat we praten en wegen op de situatie te plaatse”, besluit hij.

