Premier De Croo wil opening scholen op 19 april en heropening horeca op 1 mei veiligstellen

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het lockdownbeleid dat deze week is afgekondigd, een “ drieledige mislukking ”. En dat steekt bij premier Alexander De Croo (Open Vld), zo stelt hij in in De Zevende Dag (Eén). Daarnaast wil de premier 19 april (de volledige opening van de scholen) en 1 mei (opening van de horeca) veilig stellen, maar wil hij niets “zwart op wit op papier zetten”. Ook bij VTM NIEUWS maakt De Croo zich sterk dat de scholen op 19 april weer zullen openen.

“In een crisis als deze moet je wel zorgen dat je eensgezindheid hebt binnen de regering”, zegt de premier. “In een crisis moet je soms bijsturen wanneer de omstandigheden anders zijn dan verwacht. We hadden gehoopt in de richting van versoepelingen te kunnen gaan, maar bijna gans Europa moet die plannen overboord gooien”, aldus De Croo in De Zevende Dag.

Quote Er is weinig vrijheid als je geen gezondheid hebt. Alexander De Croo

Ondertussen profileert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich als dé liberaal, als de man die opkomt voor de belangen van de werkende mens en de kleine zelfstandige. De Croo repliceert: “Wat is het om liberaal te zijn? Er is weinig vrijheid als je geen gezondheid hebt. En vrijheid en gezondheid zijn vandaag zeer nauw met elkaar verbonden”, meent de politicus van Open Vld.

“Spreek eens over vrijheid met een persoon die zwaar ziek is. Vrijheid vandaag heeft in de eerste plaats te maken met de gezondheid van de bevolking te vrijwaren,” zegt De Croo.

De premier benadrukt dat het Overlegcomité werkt en blijft werken, maar erkent dat er de voorbije week discussie was in de Wetstraat. “De gezondheid van de mensen is - ondanks het politiek gehakketak dat er deze week is geweest - dé prioriteit van alle regeringen in ons land. En daar is geen speld tussen te krijgen”, vindt De Croo. “Maar als je kijkt naar de grote coronabarometer, zie je dat het bij de bevolking helder als pompwater is dat de beslissingen nodig waren”, voegt hij eraan toe.

19 april en 1 mei

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité (sluiting van scholen en niet-essentiële winkels) hebben voor De Croo de bedoeling om 19 april veilig te stellen. “Eén week extra vakantie gaat de strijd tegen de epidemie enorm helpen”, stelt de premier.

De Croo wijst erop dat de huidige maatregelen gelden tot 26 april. Dat bekent dat in principe de niet-essentiële winkels op 27 april zouden kunnen opengaan. Eerder was ook gezegd dat de horeca op 1 mei zou kunnen openen, maar Alexander De Croo wil “geen datum zwart op wit op papier” zetten. “We werken met brede maatregelen naar die datum”, aldus de premier. Daarbij moet voor hem naar het brede plaatje gekeken worden, zoals de toestand op de intensieve zorg, maar ook naar de levering van vaccins. De Croo kan niet zeggen wanneer het Overlegcomité opnieuw bijeen komt, “maar het zou me verwonderen dat er geen formeel overleg zou zijn voor 19 april”.

De premier zegt ook vertrouwen hebben dat de sector van de niet-essentiële winkels zich zal organiseren. “We moeten niet oordelen na één dag. De formule maakt het mogelijk dat deze zaken diensten kunnen blijven leveren”, klonk het.

Staking

Wat de staking van maandag betreft, verwijst de Open Vld’er naar het recht op staken, ook in Covid-tijden. Maar hij hoopt dat na de staking “in tijden dat iedereen boven zichzelf uitstijgt” ook de sociale partners boven zichzelf uitstijgen.

“Ik hoop dat ze tot een akkoord komen”, aldus de premier, die eveneens verwijst naar de brief die hij met minister van Werk Dermagne naar de sociale partners stuurde en waarin gesteld werd dat bedrijven die het goed deden tijdens de coronacrisis een deel van de bijkomende winsten kunnen delen met hun werknemers.