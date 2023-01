Premier De Croo wil havenkorps organiseren om komaf te maken met drugsoorlog in Antwerpen: “We hebben meer mensen op het terrein nodig”

“De problemen in de stad Antwerpen los je op in de haven", dat zei premier Alexander De Croo (Open Vld) bij VTM Nieuws over de drugsoorlog in Antwerpen. Daarom wil De Croo onder meer de controles van containers aanscherpen, maar ook een havenkorps introduceren. “We hebben meer mensen nodig op het terrein. Mensen die kunnen patrouilleren, arresteren en ondervragen."

Volgens De Croo is het belangrijk om de drugseconomie in de haven van Antwerpen te breken. Het verdienmodel moet “compleet onaantrekkelijk” gemaakt worden, zegt hij. Daarom zal de controle op verdachte containers fors opgedreven worden, aldus de premier. Ook zijn er gesprekken gaande om een havenkorps op te richten dat kan ingeschakeld worden op het gigantische havendomein. Dat is volgens de premier veel beter dan defensie in te zetten. “Politieagenten kunnen mensen arresteren en ondervragen. Dat kan defensie niet.”

Ook wil De Croo de boetes voor harddrugsgebruikers fors optrekken tot wel 1.000 euro. “Met dat geld kunnen we weer inzetten op patrouilles in de haven.” Minister Van Quickenborne herinnerde eraan dat vorig jaar boetes van 75 tot 150 euro zijn ingevoerd voor wie op gebruik wordt betrapt. Maar die boetes mogen voor de minister wel wat hoger. “Wie 50 euro kan betalen voor een gram coke, kan die 150 euro ook betalen”, luidde het bij de Zevende Dag. Daarom is hij van plan boetes van 1.000 euro in te voeren voor wie betrapt wordt op het gebruik van harddrugs.

Meer controles

Van Quickenborne wil dat er over heel het land gecontroleerd wordt op het gebruiken van harddrugs, en niet alleen maar op festivals. Via die controles kregen meer dan 6.000 mensen vorig jaar een boete opgelegd.

De minister van Justitie zegt dat hij “enorm geshockeerd” was door de “onverschilligheid van gebruikers” na het drama dat zich eerder deze week afspeelde in Antwerpen, waarbij de 11-jarige Firdaous het leven liet. De teneur was dat zij – ook als ze occasioneel cocaïne gebruiken – mee de veiligheid in het gedrang brengen, klonk het bij premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

