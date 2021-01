Premier De Croo wil dat vaccincampagne volgende week op volle toeren komt: “Vaccin in de frigo doet niet wat het moet doen, het moet toegediend worden”

Belangrijk daarbij is dat er gevaccineerd wordt op de snelheid van de productie, dat er geen dode tijd is. Een vaccin in de frigo doet niet wat het moet doen, het moet toegediend worden”, aldus De Croo. De premier toonde zich ook optimistisch over de productiesnelheid van de vaccins. “Ik denk dat in de komende weken die productiesnelheid wel eens omhoog zou kunnen gaan, en dan moeten wij zien dat we daarvoor klaar zijn.”

Terwijl andere landen er al volop mee gestart zijn, is het bij ons nog altijd uitkijken naar de start van de vaccinatiecampagne woensdag, al dient deze week nog om te oefenen. Na deze week moet de vaccinatiemachine in ons land op volle kracht draaien. “Wij zijn niet bij de snelste, maar we zijn voorzichtig”, zei minister Frank Vandenbroucke daarover in VTM NIEUWS, nu de kritiek dat de vaccinatiecampagne te traag van start gaat, steeds luider klinkt.

Quote Alleen met systemati­sche vaccinatie en testing zullen maatrege­len versoepeld kunnen worden Voka-voorzitter Wouter De Geest

Voka wil een snellere uitrol van de coronavaccinatiestrategie. "We dringen aan op een snelle uitrol van de vaccinaties. Andere landen doen het beter en krijgen daardoor een competitief voordeel", zei voorzitter Wouter De Geest. "We begrijpen dat massaal vaccineren een delicaat en complex proces is, maar dit moeten we toch sneller en beter kunnen."

Daarnaast wil Voka een duidelijke en performante beheersingsstrategie, in afwachting van volledige vaccinatie. "Daarin is een goed test- en tracingbeleid mét brononderzoek en het gebruik van sneltesten onontbeerlijk", aldus De Geest. "Dit moet in 2021 echt beter met een belangrijkere rol voor het lokale niveau. Alleen met systematische vaccinatie en testing zullen maatregelen versoepeld kunnen worden. En alleen zo kunnen we op korte termijn in alle veiligheid een terugkeer organiseren voor de medewerkers in onze bedrijven die nu verplicht telewerken.”

