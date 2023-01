Premier De Croo: "Werkzaamheidsgraad moet overal in het land omhoog”

Meer dan één beroep op de drie is een knelpuntbe­roep: 27 nieuwe knelpuntbe­roe­pen

De lijst met knelpuntberoepen is opnieuw langer geworden. De lijst van 2023 telt 234 beroepen of 27 meer dan in 2022. Hierdoor is meer dan één op de drie (36 procent) beroepen in Vlaanderen een knelpuntberoep. Een van de nieuwkomers is maatschappelijk werker, zo melden arbeidsbemiddelaar VDAB en Vlaams minister van Werk en Economie Jo Brouns (CD&V) dinsdag.

