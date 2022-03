Premier De Croo: “We slaan een belangrijke bladzijde om”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Zo zal het Covid Safe Ticket (CST) niet meer moeten getoond worden in de horeca of bij evenementen. Ook de brede mondmaskerplicht verdwijnt, ook in het onderwijs. Alleen in zorginstellingen en in het openbaar vervoer blijft de mondmaskerplicht voorlopig van kracht. De algemene PLF-plicht vervalt op 11 maart, de dag waarop ook de federale fase afloopt.



Vanaf volgende week vervalt ook de noodtoestand en zullen we niet langer in een federale fase zitten. “Volgende week zondag, 13 maart, zal het exact twee jaar geleden zijn dat die federale fase is ingegaan”, blikt premier De Croo terug. “Dit is een belangrijke bladzijde die we omslaan. Een mooi symbool voor onze veerkracht en ons doorzettingsvermogen.”



Hij maakt van de gelegenheid dan ook gebruik om iedereen die zich de afgelopen twee jaar heeft ingezet tijdens deze pandemie te bedanken. “In de eerste plaats aan iedereen in de zorg. Onze artsen en zorgpersoneel, in ziekenhuizen, rusthuizen, in thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg: wij zijn jullie bijzonder veel dank verschuldigd, en we zullen het nooit vergeten, al de monumentale inspanningen die jullie hebben geleverd.” De premier bedankt ook alle medewerkers in de logistieke sector, die actief bleven vaak op momenten waarop het nog niet duidelijk was hoe we ons konden beschermen tegen het virus. Ook de leerkrachten worden in de bloemetjes gezet, net als alle wetenschappers die zich hebben ingezet bij het ontwikkelen en produceren van de vaccins. Ook de vrijwilligers in de vaccinatiecentra en het coronacommissariaat, de politie en veiligheidsdiensten, Sciensano en de experten krijgen veel dank. “Namens mezelf en de verschillende regeringen: onnoemelijke dank aan elk van jullie”, klinkt het.

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bedankt al deze groepen voor hun inzet tijdens de pandemie. Hij dankt ook de solidaire inzet van iedereen die de maatregelen heeft nageleefd. “Mensen hebben met vallen en opstaan maatregelen die vervelend waren, lang volgehouden”, aldus de minister. Dat we in ons land de maatregelen kunnen loslaten en dat de cijfers blijven dalen, hebben we volgens Vandenbroucke te danken aan de voorzichtige versoepelingen van de laatste weken. Toch wijst hij erop dat de epidemie niet voorbij is, en dat voorzichtigheid geboden blijft.

Nieuwe crisis

Net nu de coronacrisis zo goed als achter de rug is, staat Europa met de oorlog in Oekraïne voor een nieuwe, ongeziene crisis, zegt premier De Croo nog. “De solidariteit die we tijdens de coronacrisis hebben gezien, zien we vandaag opnieuw doorheen Europa in de manier waarop we omgaan met de oorlog in Oekraïne.” De premier benadrukt dat ons land deel uit maakt van sterke partnerschappen zoals de NAVO en de Europese Unie. “We zullen samen alles doen om Europa en ons land veilig te kunnen houden.” Het is volgens De Croo wel belangrijk om oog te hebben voor kinderen en jongeren, die zich vragen stellen bij de gruwel die ze in de media en op sociale media te zien krijgen. “Het is belangrijk als ouders dat we hen goed uitleggen wat de oorzaak is en dat we hier veilig zijn.”

De Croo had voor het Overlegcomité nog een overleg met de regeringsleiders van Polen, Slovakije en Moldavië, die geconfronteerd worden met enorme aantallen vluchtelingen uit Oekraïne. “Ik heb hen toegezegd dat België hen zal blijven steunen”, zei hij. “Nieuwe ladingen humanitaire hulp uit België zijn op dit moment onderweg.”