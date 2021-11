Premier De Croo veroordeelt rellen in Brussel scherp: “Crimineel en walgelijk”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) veroordeelt de rellen bij de coronabetoging in Brussel gisteren scherp. “Crimineel en walgelijk”, noemt hij de onlusten maandag in een reactie. “Een gevecht tegen elkaar is het laatste wat we nodig hebben.”

“Betogen is natuurlijk toegestaan”, laat de premier verstaan. “We leven in een vrij land en meningen mogen vrij zijn. Maar als een betoging ontaardt in geweld is dat absoluut onaanvaardbaar.” De Croo is vooral boos dat er geweld is gebruikt tegen de politie. “Geweld tegen diegenen die in deze zeer moeilijke periode er alles aan moeten doen om de veiligheid van iedereen te garanderen, is absoluut walgelijk.”

Crimineel

“Vooral op een moment als vandaag”, vervolgt de premier. “Een moment waarop het alle hens aan dek is. Je kan alleen maar vaststellen dat dit niets meer te maken heeft met vrijheid. Het heeft niets meer te maken met een discussie over of vaccinatie nu een goede zaak is of niet. Dit is crimineel gedrag. Ik wil heel duidelijk zijn; onze politiediensten zullen er alles aan doen - gebruikmaken van beelden en van alle info die er bestaat - om ervoor te zorgen dat diegenen die dit hebben doen ontaarden in geweld zullen vervolgd worden.”

Volledig scherm De Croo vandaag in Brussel. © AFP

Teleurstelling

“Ik ben mij ervan bewust dat wij nu al twee jaar door een bijzonder moeilijke periode gaan”, gaat De Croo verder. “Ik begrijp dat er een stuk teleurstelling is bij heel velen, ook bij mezelf. We hadden niet verwacht dat we deze herfst nog op deze manier zouden moeten omgaan met deze pandemie.”

Er is volgens De Croo echter maar één doel op een moeilijk moment als dit en dat is samen vechten tegen het virus. “We moeten elkaar steunen. En we moeten naar elkaar luisteren, op basis van correcte informatie en wetenschap. We moeten dat doen op een serene manier. We mogen ons op een moment als dit absoluut niet uit elkaar laten spelen door een bijzonder kleine groep die eigenlijk misbruik probeert te maken van de twijfel die er bij sommige mensen bestaat om mensen tegen elkaar op te zetten.”

“We mogen ons alstublieft niet laten ophitsen door een kleine groep zodat het een gevecht tegen elkaar wordt. Een gevecht tegen elkaar is het laatste wat we nodig hebben. We moeten samen, schouder aan schouder, vechten tegen dit virus.”

