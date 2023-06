Premier De Croo uit ziekenhuis met enkele schaafwonden na val met fiets: “Hij zal er geen zware gevolgen aan overhouden”

Gezocht Georgina (86) werd geweldda­dig overvallen in haar slaap: “Mijn nachtkleed, kussen en onderlaken hingen vol bloed”

“Als ik naar mijn bed ga, dan denk ik altijd: hier hebben ze nog gestaan. Voor mij is dat geen veilige plek meer.” Georgina (86) kan niet meer slapen sinds ze in de nacht van 27 op 28 december vorig jaar thuis werd overvallen. Dat verliep erg gewelddadig: op bewakingsbeelden is te zien hoe drie mannen haar voordeur inbeuken. Georgina doet nu haar verhaal aan FAROEK in de hoop dat de daders gevat kunnen worden. “Ik wil niet dat ze andere mensen ook zoiets aandoen.”