Premier De Croo: "Spreken veel te weinig over de puinhopen van het nationalisme”

Maar het dominante narratief pleit voor meer eenvormigheid, betreurt De Croo. "Ik hoor al heel mijn leven dat België een land van verschillende meningen is, met verschillende talen, en dat dat een nadeel is. Maar precies het omgekeerde is waar. Onze diversiteit is precies een van onze grootste sterktes."

De Croo is daarom kritisch voor het nationalisme, in Vlaanderen maar ook in het buitenland. "Kijk naar de puinhopen van de brexit, kijk naar Trump, Bolsonaro en Poetin. Dat zijn de puinhopen van het nationalisme, en daar spreken we veel te weinig over. Pleidooien die zeggen het allemaal beter zal zijn als we allemaal van dezelfde regio afkomstig zijn, of allemaal dezelfde taal spreken, dat is de lokroep van de eenvoud. Geef mij één voorbeeld van zo'n lokroep die niet tot de massale vernietiging van welvaart heeft geleid", zei hij retorisch.