Premier De Croo spreekt natie toe na week vol regionale bijsturingen: “Elk uur telt”

Rode Kruis lanceert dringende oproep voor vrijwilli­gers: “Woonzorg­cen­tra dreigen kopje onder te gaan”

5:00 Het Rode Kruis is dringend op zoek naar crisisvrijwilligers om de grote personeelsuitval in de zorg op te vangen. Al 129 Vlaamse zorginstellingen klopten de voorbije dagen in paniek bij het Rode Kruis aan. Ze kampen met een immense personeelsuitval. Samen met Rode Kruis -Vlaanderen doen de zorginstellingen nu een oproep. Ze hopen zo een pak extra vrijwilligers aan boord te krijgen.