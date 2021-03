Premier De Croo schakelt versnelling hoger, Overlegcomité komt morgen om 9 uur samen

Steven Van Gucht sluit ‘plan C’ niet uit: “Er zijn veel variaties van een lockdown”

16:00 "Het virus weert zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in de nek.” Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag gezegd op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum. “De cijfers zijn rood en de kaarten kleuren rood”, zei Van Gucht. Hij bleef wel hoopvol dat we het tij nog kunnen keren. “We kunnen deze opstoot nog neerdrukken.” Bepaalde maatregelen aanscherpen lijkt hem daarbij wel aangewezen. Van Gucht sprak bij VTM NIEUWS ook over een eventueel plan C bij een absoluut worstecasescenario: “Er zijn veel variaties van een lockdown”.