Premier De Croo roept bedrijven op om sneltests te gebruiken

De federale regering heeft één miljoen tests ter beschikking gesteld voor de bedrijven - privébedrijven, maar ook bedrijven zoals Proximus, bpost en zelfs het ministerie van Defensie. Al 317 bedrijven hebben een aanvraag ingediend voor hun personeel dat niet kan telewerken. Idealiter worden zij tweemaal per week getest.

"Telewerken is verplicht", bracht De Croo in herinnering. Maar sommige taken vereisen de aanwezigheid op het werk, zoals in een grootwarenhuis of een distributiecentrum zoals hij maandag bezocht. "Er zijn plaatsen waar de mensen moeten gaan werken. Dat moet in de meest veilige omstandigheden kunnen gebeuren", aldus de premier.

Van het miljoen sneltests dat de regering voor de periode van 1 april tot 1 mei bestelde, zijn er reeds 265.000 geleverd aan de bedrijven. Voor de regering kunnen deze sneltests, die ook in de apotheken beschikbaar zijn voor particulieren, bijdragen in de strijd tegen de coronapandemie in sectoren waar telewerken niet mogelijk is.

Overlegcomité

"Daar waar de sneltests gebruikt worden, is het nuttig om te weten waar de positieve gevallen zich bevinden, ook al zijn ze asymptomatisch, om te vermijden dat mensen op de werkplek besmet geraken", verklaarde De Croo, die eraan toevoegde dat de belangstelling voor de sneltests bij andere bedrijven groeit.

Twee dagen voor een nieuwe vergadering van het Overlegcomité herinnerde de premier eraan dat er sinds een week zelftests beschikbaar zijn in de apotheken. "Ik heb er gekocht en test me tweemaal per week. Ik denk dat dit een goed gebaar is om ons dagelijks leven maximaal te beschermen.”

De premier ontweek vragen over wat er van het Overlegcomité van woensdag te verwachten valt. "Dat Overlegcomité moet in alle sereniteit beslissingen nemen", aldus Alexander De Croo, die iedereen - politieke verantwoordelijken en experts - opriep te vermijden "teveel te verklaren en te hoge verwachtingen te creëren. We moeten komen tot evenwichtige beslissingen", besloot hij.