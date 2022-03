Premier De Croo reageert op verwijt van Zelensky: “Diamanthandel stopzetten zou situatie in Oekraïne erger maken”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

De woorden van Zelensky waren duidelijk. De president verwees in zijn toespraak twee keer naar de Antwerpse diamantenhandel. “Zij die vechten voor de veiligheid van alle Europese steden, denken zij aan geld, aan bedrijven? Neen. Het zijn verschillende werelden die naast elkaar bestaan. De tirannie die Europa wil opsplitsen, die alle banden wil doorknippen. Die eigenlijk het zwijgen wil opleggen aan zij die vrijheid zo belangrijk vinden. Er zijn mensen voor wie de diamanten die in Antwerpen verkocht worden, belangrijker zijn. De Russische schepen in de haven. Kunnen we die toelaten? Zijn die inkomsten belangrijker dan de strijd die wij voeren?”, aldus Zelensky.

De president benadrukte aan het einde van zijn speech bovendien dat vrede volgens hem belangrijker is dan diamanten. “Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten. Veel meer waard dan akkoorden met de Russen. Veel meer waard dan de Russische schepen in de havens. Veel meer dan het Russische gas of olie”, klonk het.

De Croo: “Diamantstop maakt situatie in Oekraïne erger”

Premier Alexander De Croo benadrukt dat Zelensky niet bang is om de pijnpunten van ons land te benadrukken. “Hij vermeldde de positie van de Antwerpse haven en de diamanthandel tussen Rusland en ons land, en we weten dat dat moeilijke onderwerpen zijn”, aldus De Croo.

Toch ontkent de premier dat ons land diamanten belangrijker zou vinden dan vrede. “De sancties worden beslist door de Europese Commissie. De redenering van de Commissie is steeds dat als we maatregelen nemen, de impact op Rusland veel groter moet zijn dan op ons”, legt De Croo uit. “Mochten we stoppen met de diamanten te importeren, dan verhuist die handel op één dag naar Dubai. De impact op Rusland is in dat geval nul, de impact op Europa zou echter zeer groot zijn.”

Volgens De Croo financiert ons land de oorlog niet door de diamanthandel. “De maatregelen die wij nemen, raken de Russische economie recht in het hart. Het laatste wat we nodig hebben, is dat Europa in een diep rode economische crisis zou terechtkomen. Dan maken we de situatie in Oekraïne alleen maar erger”, zegt de premier. Mocht de Europese Commissie echter beslissen om de diamanthandel in ons land stop te zetten, zal ons land zich daar niet tegen verzetten, aldus nog De Croo.

“Sancties zouden historische vergissing zijn”

Ook het ‘Antwerp World Diamond Centre’ (AWDC) heeft gereageerd op de toespraak van de Oekraïense president en verwijst naar vorige uitspraken van De Croo. Zo vindt het AWDC dat een EU-sanctie tegen diamant op dit moment niet strookt met de filosofie van het Europees sanctiebeleid. Het center benadrukt eveneens dat een sanctie tegen de invoer van Russische diamanten geen enkel verschil zou maken voor Rusland.

“Landen als de Verenigde Arabische Emiraten en India hebben hun intenties zeer duidelijk gemaakt, zij staan klaar om de diamanthandel van Antwerpen in een oogwenk over te nemen. Niet alleen staan op korte termijn duizenden jobs in Antwerpen op het spel, maar bovendien zal deze beslissing op lange termijn onvermijdelijk leiden tot een wereldwijde verschuiving van de diamanthandel. Zolang internationale beleidsmakers wereldwijd geen unaniem standpunt innemen om Russische diamanten in hun geheel te sanctioneren, zal Antwerpen de enige plaats zijn die de gevolgen van een EU-sanctie zal dragen”, aldus de woordvoerder van AWDC, Tom Neys.

“Antwerpen is al 575 jaar de diamanthoofdstad van de wereld. Wij nemen die rol zeer ernstig”, gaat Neys verder. De woordvoerder noemt mogelijke sancties dan ook “een vergissing van historische proporties”. “We zouden precies het tegenovergestelde krijgen van wat een dergelijke sanctie beweert te bereiken, namelijk een veiligere wereld met een duurzamere diamantindustrie”, klinkt het.