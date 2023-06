Premier De Croo reageert na val met fiets: “Gelukkig had ik mijn helm op”, zijn vader neemt vandaag enkele taken over

Asielcen­trum Koksijde stiekem uitgebreid met 37 (!) onvergunde wooncontai­ners: “Dat moet je als burger eens proberen...”

“Ik dacht dat de overheid het goede voorbeeld moest geven.” In Koksijde blijkt het asielcentrum 37 wooncontainers in de tuin te hebben neergepoot - zonder ook maar één vergunning. De politie stelde een half jaar geleden al een proces-verbaal op, maar dat maakt in Brussel weinig indruk. “Ge moet als gewone burger eens zomaar iets bouwen in je tuin”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Ge zult nogal vliegen.”