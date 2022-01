Premier De Croo over rellen in Brussel: "Betrokkenen zullen vervolgd worden”

Premier Alexander De Croo reageerde via zijn Facebookpagina. “Vrijheid van meningsuiting is één van de fundamenten van onze samenleving. Iedereen is vrij om zijn mening te geven”, klinkt het. “Maar onze samenleving zal blind geweld nooit aanvaarden, zeker niet tegen onze ordediensten. De betrokkenen van vandaag zullen vervolgd worden.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft de rellen fors veroordeeld. “Het is ronduit schandalig dat politiemensen die anderen proberen te beschermen, zelf het mikpunt van geweld worden. Dit is geen manifestatie meer, dit is bruut geweld”, zegt ze op Twitter. “We moeten luisteren naar ieders mening, maar wie een betoging kaapt en kiest om te vernielen, verliest aan mij een gesprekspartner. Dit is absoluut geen manier om een boodschap over te brengen”, klinkt het nog.

Ook verschillende Brusselse politici reageren met afschuw op de rellen die zondag na de Europese Manifestatie voor Democratie uitbraken in Brussel. Het is al de vijfde betoging tegen coronamaatregelen in twee maanden die uitmondt in onlusten.

“Onaanvaardbaar”

Brussels burgemeester Philippe Close reageert op Twitter. “De fysieke aanvallen waar de politiediensten slachtoffer van zijn geweest, zijn onaanvaardbaar. In samenspraak met de procureur des Konings zullen we er alles aan doen om de daders te identificeren”, verzekert Close. “Bedankt aan de Brusselse politiezones, aan hun burgemeesters en aan de federale politie voor hun steun deze namiddag”, voegt hij nog toe.

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort vindt de beelden en daden van vandaag in de hoofdstad “totaal onaanvaardbaar.” Hij wil dat de daders bestraft worden. “Betogen is geen excuus om onze stad te verwoesten en onze politie aan te vallen. Onze diensten stellen alles in staat om de daders op te sporen en te straffen”, schrijft Vervoort op Twitter.

Tot slot uit ook Brussels minister Sven Gatz zijn verontwaardiging via sociale media. “Stop met het recht op vrije meningsuiting uit te hollen met blind geweld. Stop egoïsme te verwarren met vrijheid en stop vooral met mijn stad, onze hoofdstad, te verwoesten”, zegt Gatz.

Bij de rellen zondagnamiddag werden zeker 70 personen opgepakt. Verschillende agenten en burgers raakten gewond. Volgens de politie werd een zestigtal personen administratief aangehouden, en een tiental personen gerechtelijk.

