Premier De Croo over geldigheid coronacertificaat: “We moeten binnen Europa dezelfde regels hebben”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) hoopt op de vergadering van vandaag een overeenkomst te bereiken over de geldigheid van het coronacertificaat in Europa. “We moeten overal in Europa dezelfde regels hebben. Dat is een goede zaak”, zegt premier De Croo aan VTM Nieuws.

Vandaag vindt een vergadering plaats over de geldigheid van het coronacertificaat. “Alle landen proberen zo goed mogelijk beleid te voeren om de bevolking te beschermen. Zorgen dat we dezelfde regels hebben, is het doel van de vergadering van vandaag”, verduidelijkt De Croo. “We moeten overal dezelfde regels hebben in Europa. Intussen is de voornaamste boodschap om u zo snel mogelijk te laten vaccineren.”

“Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk die boosterprik nemen. Dat is een goede bescherming tegen de nieuwe omikronvariant. De regels zijn veranderd in ons land. Het kan nu al vanaf vier maanden nadat u de tweede prik gekregen heeft. We zorgen er ook voor dat de vaccinatiecentra tussen kerst en nieuw openblijven, zodat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden.”

Er is nog altijd geen beslissing genomen over de vaccinatie van kinderen in ons land. “We hebben gevraagd aan onze experten om dat goed in detail te bekijken. Het gaat uiteindelijk toch over jonge kinderen. Het is essentieel dat ouders in alle vrijheid kunnen beslissen of ze hun kinderen al dan niet willen laten vaccineren”, luidt het.

