Premier De Croo over exportverbod AstraZeneca: “Als men de contractuele afspraken niet nakomt, moeten we middelen hebben om een vuist te maken”

LIVE. Italië gaat vaccin van AstraZene­ca maar gebruiken tot de leeftijd van 55 - Duitsland dreigt met juridische stappen na vertragin­gen in levering vaccins

11:16 Volgende week zullen in België 58.625 mensen een eerste dosis van het coronavaccin van Pfizer toegediend krijgen en 5.750 anderen een eerste dosis van het vaccin van Moderna. In de woonzorgcentra zullen volop tweede dosissen toegediend worden, waardoor de immuniteit de komende weken maximaal opgebouwd zal worden bij deze ouderen. Ondertussen nemen de ziekenhuisopnames in ons land verder af. Tussen 24 en 30 januari zijn dagelijks gemiddeld 118,7 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een daling van 10 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.