Premier De Croo ontvangt Oekraïense premier

Premier Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Defensie Ludivine Dedonder hebben de Oekraïense eerste minister Denys Shmyhal ontvangen in de Lambermont in het kader van zijn bezoek aan Brussel. Ze bespraken de situatie in Oekraïne en de steun van België.