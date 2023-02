Premier De Croo: ontruiming kraakpand Paleizenstraat "niet gelopen zoals het moet"

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek gisteren is "niet gelopen zoals het moet". Dat zei premier Alexander De Croo (Open Vld) in de marge van de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Hij noemt het "niet het moment om met de vinger te wijzen", maar de ontruiming is wel gebeurd door de gemeente Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaf hij aan.

Schaarbeek en Brussel gingen gisteren over tot de ontruiming van het pand dat wekenlang werd bewoond door honderden mensen, voornamelijk asielzoekers, die er in erbarmelijke omstandigheden verbleven.

Volledig scherm Beeld van de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. © Marc Baert

Chaotisch

Maar de operatie verliep chaotisch: 163 mensen werden naar een hotel in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, gebracht, terwijl de burgemeester, de Vlaamse regering noch de provinciegouverneur daar naar eigen zeggen op voorhand van op de hoogte waren gebracht. De operationeel directeur van de Brusselse politiezone zou contact gehad hebben met de betrokken politiezone in Vlaams-Brabant en daarnaast zou de Brusselse gouverneur Sophie Lavaux ook contact opgenomen hebben met de Vlaams-Brabantse gouverneur Jan Spooren, klinkt het bij Brussels minister-president Rudi Vervoort. Spooren zegt in een reactie dat hij pas op de hoogte is gebracht toen de asielzoekers al op de bus stapten, maar niet vroeger dan dat.

Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA) viel woensdag naar eigen zeggen uit de lucht toen hij vernam dat er plots 163 mensen in vier bussen aankwamen aan een hotel in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw). Hij was niet op de hoogte gebracht, maar nu klinkt vanuit Brussel dat het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) de Ruisbroekse burgemeester op de hoogte ging brengen.

Daarnaast moesten tientallen mensen de afgelopen nacht op straat doorbrengen.

KIJK. Sommige asielzoekers werden naar een hotel gebracht, anderen werden weggestuurd zonder opvang

Volgens premier Alexander De Croo is het duidelijk dat de situatie "niet gelopen is zoals het moet lopen". Volgens de premier is het "niet het moment om met de vinger te beginnen wijzen", maar hij wees er wel op dat de ontruiming door Schaarbeek en Brussel is gebeurd en dat de beslissing om mensen op te vangen in een hotel geen federale beslissing was. "Ik begrijp dat men het kraakpand wilde ontruimen", maar "het lijkt me logisch dat een burgemeester daarvan ingelicht wordt", zei hij.

KIJK. De Croo: “Ontruiming is niet verlopen zoals het moet”

Fedasil

Volgens de premier moet het federale opvangagentschap Fedasil nu prioritair de mensen in het hotel screenen en opvang bieden in het netwerk. Dat kan a rato van ongeveer veertig mensen per dag, zei hij.

Daarnaast moet de instroom van asielzoekers onder controle worden gebracht en de uitstroom verhoogd zodat mensen die recht hebben op opvang die ook effectief kunnen krijgen, zei De Croo nog.

Uit het crisisoverleg vanochtend, waar behalve brandweer, politie, medische diensten en het lokaal bestuur ook vertegenwoordigers van het kabinet van Rudi Vervoort en staatssecretaris Nicole De Moor aanwezig waren, is ondertussen een plan van aanpak gekomen. Tegen deze namiddag moet zo allereerst van elke persoon geweten zijn wie in een asielprocedure zit en wie niet.

De personen die niet in een asielprocedure zitten, moeten tegen vrijdagmiddag weer overgenomen worden door Brussel. De personen die wel in een asielprocedure zitten, moeten zo veel mogelijk via het reguliere opvangnetwerk van Fedasil opgevangen worden. De asielzoekers kunnen stelselmatig meegenomen worden: tegen de tweede helft van volgende week zou iedereen weg moeten zijn uit het hotel. Straks om 17 uur staat een nieuw overleg gepland om een stand van zaken te geven.