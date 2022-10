Premier De Croo kan moeilijk wakker blijven tijdens persconferentie over begroting

De Croo over Poetin: “Eén volk, één rijk, één leider. Waar hebben we dat nog gehoord?”

Tijdens zijn toespraak in de Kamer had premier Alexander De Croo (Open Vld) het niet alleen over het begrotingsakkoord. Hij wijdde zijn tijd ook aan de oorlog in Oekraïne en dat deed hij met een paar opvallende uitspraken. “Onze vrijheid werd zeven maanden geleden onder vuur genomen. Dit keer niet door een virus maar door een oorlogszuchtige en gevaarlijke man in Moskou, een ultranationalist en een fascist.”

