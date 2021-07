Premier De Croo: “IS-vrouwen repatriëren was veiliger dan niet repatriëren”

Daarbij keek de dienst in de eerste plaats naar de situatie in de kampen, die week na week verslechtert. Zo hebben de Koerden niet langer de controle over het kamp al-Hol en is het IS dat daar nu de plak zwaait. Bovendien is de situatie er zo slecht, dat kinderen die er opgroeien, wraakgevoelens kunnen kweken tegen het land "dat hen in de steek liet." Een begeleide terugkeer biedt de veiligheidsdiensten ook de kans de controle te bewaren, luidde het. De vrouwen zouden een "gemiddeld dreigingsniveau" vertonen.

Welzijnsaspect

De hele operatie is verlopen zoals gepland, onderstreepte de premier. Het ging om een bijzonder complexe operatie, die niet zonder risico was. In het kamp Roj was nog een moeder met vier kinderen die aan de voorwaarden voor repatriëring voldeed, maar die weigerde. Andere vrouwen met kinderen kwamen niet in aanmerking, dus de repatriëring uit Roj is afgelopen. "We hebben gedaan was nodig was", aldus De Croo. Uit al-Hol gebeuren geen repatriëringen - de veiligheidssituatie daar laat dat niet toe. En IS-mannen worden niet teruggehaald. "We zijn altijd duidelijk geweest als overheid dat we dat niet doen.”