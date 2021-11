Premier De Croo: "Gaan we mensen vastbinden op stoel en onder dwang vaccin geven?”

Er gaan al maar meer stemmen op voor een verplichte vaccinatie. Maar de liberalen binnen de regering blijven zich daartegen verzetten, net zoals premier Alexander De Croo (Open Vld). “Gaan we mensen vastbinden op een stoel en onder dwang een vaccin toedienen?” poneert hij in de studio van VTM NIEUWS.

“We moeten eerst kijken naar wat we willen bereiken. We willen dat mensen maximaal gevaccineerd zijn”, legt de premier uit. “In ons land - vooral in Vlaanderen - zijn zeer veel mensen gevaccineerd. Maar niet iedereen natuurlijk. We hebben trouwens op het Overlegcomité van deze week beslist dat we aan het Coronacommissariaat vragen om alle pistes te bekijken om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. En ik zal er alles aan doen om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren.”

Maar De Croo is geen voorstander van een algemene vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk. “De vraag is of een dergelijke maatregel gaat helpen”, aldus de premier. “Ik wil maatregelen nemen die effect hebben. Ga je dergelijke mensen met een verplichting overtuigen? Gaan we mensen die niet willen, vastbinden op een stoel en onder dwang een vaccin toedienen? Ik denk dat mensen overtuigen nog altijd beter werkt dan mensen dwingen.”

Quote We zullen nooit aanvaarden dat iemand die in de zorg werkt, zijn of haar patiënten in gevaar brengt. Premier De Croo

Van de verplichte vaccinatie in de zorg is de premier wél overtuigd. “We zullen nooit aanvaarden dat iemand die in de zorg werkt, zijn of haar patiënten in gevaar brengt”, zegt De Croo ferm. “Als ik in het ziekenhuis lig als patiënt, dan mag mijn gezondheid niet nog eens bijkomend in gevaar worden gebracht omdat iemand die daar werkt, zich niet wil laten vaccineren. Vanaf 1 april kan iemand die niet gevaccineerd is, daar niet meer werken en verliest die zijn of haar loon.”

Quote Mochten we niet zo veel gevacci­neerd zijn, dan zaten we inderdaad al lange tijd in een lockdown. Premier De Croo

De cijfers worden alsmaar slechter. Dreigt er dan geen nieuwe lockdown? “Mochten we niet zo veel gevaccineerd zijn, dan zaten we inderdaad al lange tijd in een lockdown”, meent de premier. “De vaccinatie beschermt ons nog altijd zeer goed. Maar mensen die verzwakt zijn of andere onderliggende aandoeningen hebben, kunnen toch nog in het ziekenhuis belanden. De maatregelen die we nu genomen hebben, vragen van iedereen een inspanning.”

Quote Vorig jaar hebben we tegen Covid-19 gevochten, nu vechten we tegen ‘Co­vid-21'. Het is niet meer hetzelfde virus. Premier De Croo

De Croo vindt de dubbele bescherming van een mondmasker in combinatie met vaccinatie goed. “Vorig jaar hebben we tegen Covid-19 gevochten, nu vechten we tegen ‘Covid-21'. Het is niet meer hetzelfde virus. We vechten nu tegen een virus dat veel sterker is en dan zal die dubbele bescherming ons sterk helpen.”

Iedereen moet volgens de premier zijn verantwoordelijkheid nemen. “Ons leven kan verdergaan, maar veel voorzichtiger. Als we deze maatregelen aanhouden, dan kunnen we Kerst en Nieuwjaar redden, maar het is onze verantwoordelijkheid”, besluit De Croo.

