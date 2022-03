Premier De Croo: ‘Europese Commissie gaat gasprijzen plafonneren’

De Europese top heeft vrijdag een akkoord opgeleverd over een strategie om de energieprijzen voor burgers en bedrijven te drukken. De invoering van een prijsplafond op de groothandelsprijs van gas, een maatregel waar onder meer België voor geijverd heeft, zal in samenspraak met de industrie worden onderzocht. Volgens premier Alexander De Croo gaat het om “een stok achter de deur”.

België was in de aanloop naar de Europese top een van de landen die het hardst op de invoering van zo’n plafond aandrong en voerde vrijdagmiddag samen met Italië de forcing. Dat de optie weerhouden werd, is volgens premier De Croo te danken aan het feit dat de invoering nooit zomaar een politieke beslissing zal zijn, maar in overleg met de industrie zal gebeuren. “Dat was nodig om Duitsland en Nederland over de streep te trekken”, zei hij op zijn afsluitende persconferentie.