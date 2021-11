Premier De Croo en minister Verlinden testen negatief

Code geel in verschil­len­de provincies voor gladde wegen, voor het eerst strooiwa­gens uitgereden in Vlaanderen

Vandaag is het meestal grijs en nevelig, met plaatselijk kans op een bui. Het is ook kouder, de maxima schommelen tussen 4 en 10 graden. Het KMI waarschuwde vanmorgen voor gladde wegen en kondigde code geel af in Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en de Waalse provincies. In Vlaanderen zijn afgelopen nacht alvast voor het eerst strooiwagens van de Winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uitgereden. Er is in totaal 106 ton zout gestrooid op gewestwegen in Vlaams-Brabant en Limburg, zegt woordvoerster Katrien Kiekens aan Belga.

23 november