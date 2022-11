Premier De Croo en minister Lahbib ontmoeten president Zelensky tijdens onaangekondigd bezoek aan Kiev

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zijn vanochtend aangekomen in de Oekraïense hoofdstad Kiev, voor een onaangekondigd bezoek. Ze kondigen er zowat 37,4 miljoen euro extra Belgische steun aan. “De belangrijkste boodschap is de volledige steun van België aan Oekraïne”, aldus De Croo.

De Croo en Lahbib arriveerden zaterdagochtend omstreeks 7.45 uur (6.45 uur Belgische tijd) in de Oekraïense hoofdstad, goed negen maanden na de invasie van Rusland in haar buurland.

Onderweg naar Kiev benadrukte De Croo dat het bezoek op “een belangrijk moment” plaatsvindt. “De winter begint en Rusland valt de burgerbevolking aan”, legde hij uit. “Dit is een van de moeilijkste momenten van de oorlog.”

Minister Lahbib trad hem daarin bij. “Het is een cruciaal moment met de winter in aantocht”, zei ze. “België zal nogmaals zijn steun aan Oekraïne aantonen”, aldus nog de minister. De Croo en Lahbib wezen er ook nog op dat België een van de eerste landen was die Oekraïne militaire steun had geboden.

De premier deelde op Twitter inmiddels ook enkele foto’s van zijn ontmoeting met Oekraïens president Volodymyr Zelensky.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en Oekraïens president Volodymyr Zelensky in Kiev

Risico

De premier erkende ook dat er een zeker risico hangt aan zo’n bezoek, maar wees er ook op dat het bezoek goed is voorbereid. De afgelopen tijd is Kiev meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen. Daarbij is onder meer de Oekraïense energie-infrastructuur geviseerd. “De Oekraïense bevolking leeft elke dag in gevaar”, zei hij. “Op dit moment vanuit België naar Oekraïne gaan, is dan ook een belangrijk signaal.”

De Croo en Lahbib kondigden ook aan dat België 37,4 miljoen euro bijkomende steun zal leveren aan Oekraïne. Naast bijkomende militaire steun gaat het om winterhulp van B-FAST met onder meer generatoren, eerste-hulppakketten en slaapzakken, om humanitaire steun via Unicef voor toegang tot water, hygiëne en sanitaire voorzieningen en om steun bij het herstel en wederopbouw.

Bij dat laatste zal België steun bieden aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), voor het herstel van veertien ziekenhuizen en van water- en verwarmingsinfrastructuur.

In totaal heeft België al 221,7 miljoen euro aan steun vrijgemaakt voor Oekraïne sinds de start van de oorlog. Het gaat om 145 miljoen euro militaire steun en 76,7 miljoen euro civiele steun.



Westerse leiders

Sinds de start van de Russische aanvalsoorlog op 24 februari gingen al heel wat westerse leiders hen voor. Vorig weekend was de Britse premier Rishi Sunak nog in de Oekraïense hoofdstad. Hij kondigde daar nieuwe Britse militaire steun aan, vooral wat betreft luchtafweer, ter waarde van 50 miljoen pond.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) laat vandaag in ‘Le Soir’ ook weten dat België “ultramodern materiaal naar Oekraïne zal sturen, zoals mobiele laboratoria en onderzeese drones”.

Minister Ludivine Dedonder.

De twee mobiele laboratoria zouden al binnen de drie weken aan Oekraïne geleverd kunnen worden en kunnen worden ingezet in de buurt van plaatsen waar een chemisch, bacteriologisch, radiologisch of nucleair incident is gebeurd, aldus de minister. “Ze kunnen ook gebruikt worden in rampgebieden waar kraamafdelingen of ziekenhuizen zijn verwoest, om dringende hulp te bieden.”

Ook zullen er tegen eind mei aan Oekraïne tien onderzeese drones van de Belgische firma ECA Robotics Belgium geleverd worden. “Die zijn in staat om alle onderzeese dreigingen te identificeren, of het nu gaat om mijnen of spionage-apparatuur”, zegt de minister. “Het gaat om gloednieuwe technologie, die enorm zal helpen.”

Militairen

Tot slot wordt een honderdtal Belgische militairen vrijgemaakt om achttien opleidingsmodules te geven. Het gaat dan onder meer om gevechtstraining, het opruimen van mijnen, infiltreren, training voor sluipschutters en het inzetten van communicatiesystemen. Op Europees niveau is het de bedoeling 12.000 tot 15.000 Oekraïense soldaten op te leiden.

