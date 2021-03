Premier De Croo doet vanavond Facebook Live en iedereen kan hem vragen stellen

Groen wil hogere straffen voor meer misdrijven waarbij sprake is van holebihaat

8:06 Groen wil de lijst van misdrijven waarbij er hogere straffen kunnen geëist worden, omdat er sprake is van een haatmotief uitbreiden. "Als vandaag holebi's worden afgeperst en beroofd om hun seksuele geaardheid, kan de dader in principe geen hogere straf krijgen. We vragen aan onze minister van Justitie om hier snel werk van te maken", zeggen Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Eva Platteau.