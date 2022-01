Premier De Croo: “Discussie over vrijheid wordt totaal gekaapt door extremistische bewegingen die enkel uit zijn op geweld”

Lees alles over het coronavirus in ons dossier.



Er zijn in totaal meer dan 230 mensen opgepakt na de uit de hand gelopen coronabetoging in Brussel, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eerder deze ochtend laten weten.



“Dat is een heel grote groep”, stelt premier De Croo in zijn reactie op de onlusten bij HLN LIVE. “Dat weerspiegelt toch ook het feit dat een deel van de mensen die er aan het betogen waren, daar absoluut niet was met de bedoeling om een vredevolle betoging te voeren. Zij waren daar enkel om vernielingen aan te richten, om politiemensen aan te vallen en om de boel te laten ontaarden.”

Onaanvaardbaar

De Croo begrijpt de verontwaardiging bij de politie, die hard aangepakt werd door relschoppers. “Het is een bijzonder ondankbare taak om daar te proberen de rust te behouden. En het is op geen enkele manier aanvaardbaar dat onze politie aangevallen wordt op zo’n evenement. Het is dus ook terecht dat wie geweld pleegt aangehouden wordt en bestraft zal worden.”

“Verzamelplaats”

Volgens de premier zijn manifestaties zoals gisteren in Brussel “een verzamelplaats geworden van allerlei extremistische bewegingen, uit ons land maar ook vanuit gans Europa”.

Brussel, het hart van Europa, is “niet de plaats waar een soort veldslag kan georganiseerd worden tussen extremistische bewegingen”, beklemtoont hij. “Dat is niet de rol van onze hoofdstad. Brussel is net dé plaats waar mensen samenkomen en naar elkaar luisteren, akkoorden zoeken. Het beeld dat sommige mensen hiermee willen creëren van Brussel... Dat is iets waar we ons met alles moeten tegen verzetten.”

Quote Diegenen die deze manifesta­ties organise­ren, moeten beseffen dat hun intenties voor een stuk ook misbruikt worden door organisa­ties die enkel maar op zoek zijn naar geweld. Premier Alexander De Croo (Open Vld)

Wat met de tienduizenden andere betogers die wel gewoon ‘gehoord’ willen worden? “Dat hebben we de voorbije twee jaar gedaan!”, zegt De Croo. “We zijn in debat gegaan, we hebben heel veel geluisterd. En we hebben bij de genomen maatregelen altijd geprobeerd om de nodige redelijkheid en menselijkheid te tonen.”

Hij geeft aan zeker in dialoog te willen blijven gaan, “maar dialoog kan enkel geweldloos zijn”. “Diegenen die deze manifestaties organiseren, moeten beseffen dat hun intenties voor een stuk ook misbruikt worden door organisaties die enkel maar op zoek zijn naar geweld”, vervolgt de premier. “Ik ga niet in dialoog met geweld.”

“Ik heb soms de indruk dat de discussie over vrijheid en over een bezorgdheid die mensen hebben, totaal gekaapt wordt door extremistische bewegingen die enkel maar uit zijn op geweld”, gaat hij verder. “En geweld heeft echt niets te maken met vrijheid. Dat is net het tegenovergestelde. Hetgeen gisteren gebeurd is, is het tegenvoorbeeld van hoe we met elkaar moeten omgaan. Geweld kan nooit een basis zijn van een goede dialoog.”

“Stille meerderheid”

Op de kritiek op bijvoorbeeld het Covid Safe Ticket (CST), dat binnenkort ook nog eens een boosterprik vereist om geldig te zijn, zegt De Croo: “We gaan dat CST geen dag te lang houden. Tot nu toe is het wel een zeer nuttig instrument geweest om ons mogelijk te maken een leven te leiden. Nu, vandaag, is het zeer nuttig. Maar we zullen het blijven evalueren. Vanaf het moment dat het niet meer nuttig is, zullen we het niet meer gebruiken.”

“Ik ga mijn ogen niet sluiten voor het feit dat daar een paar tienduizenden betogers waren”, aldus nog de premier. “Maar aan de andere kant waren er vorige week meer dan 400.000 mensen die een boosterprik gehaald hebben. Aan de andere kant zijn er in ons land bijna 9 miljoen mensen die zich hebben laten vaccineren.”

“Dat is de stille overgrote meerderheid die beseft dat vrijheid niet enkel te maken heeft met puur individuele vrijheid. Die beseft dat het ook gaat over een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, met een stuk solidariteit. Dit gaat niet enkel over uw individuele vrijheid, maar ook van die van anderen.”

Volledig scherm . © Photonews

Herbekijk het volledige gesprek met premier Alexander De Croo hier:

Herbekijk ook de reactie van minister Verlinden op de rellen in Brussel