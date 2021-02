Premier De Croo dempt opnieuw verwachtingen voor Overlegcomité: “We mogen ons nu niet laten verleiden tot roekeloosheid”

In de Kamer werd de premier gevraagd om perspectief, zeker voor de jongeren. De druk om versoepelingen door te voeren die de afgelopen dagen al goed merkbaar was, werd door enkele fracties nog verhoogd.

De Croo vroeg echter om koelbloedigheid. “Begin deze week heb ik advies gevraagd aan de experten en ze hebben voor de allereerste keer duidelijk aangegeven dat significante versoepelingen in april en mei haalbaar zijn en dat ze dan op een veilige manier kunnen gebeuren. Maar in de maand maart moeten we bijzonder voorzichtig zijn. Als we nu ondoordachte, roekeloze beslissingen nemen, zetten we dat perspectief op het spel.”

Of dat betekent dat er helemaal niets mogelijk is de komende weken? “Nee. Maar we moeten kiezen voor een voorzichtige koers. We mogen ons nu niet laten verleiden tot roekeloosheid. We moeten verantwoorde en veilige beslissingen nemen én tegelijk mensen ondersteunen die het moeilijk hebben.”

© Gregory Van Gansen / Photo News

De eerste minister kon rekenen op de steun van de meerderheidspartijen. “De verleiding is groot om met de trom voorop te komen zeggen dat er versoepelingen moeten komen, maar het is aan de regering en de GEMS om de cijfers te analyseren in het Overlegcomité en te bepalen wat de manoeuvreerruimte is”, zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die tegelijkertijd wel vroeg om een tijdspad “met alle voorbehoud dat nodig is” en om aandacht voor wie het mentaal moeilijk heeft.

Sp.a-fractieleidster Melissa Depraetere zit op dezelfde lijn. “Het mooie weer zorgt voor hoop, maar ook om de roep naar vrijheid. Het lijkt alsof we begonnen zijn aan een wedstrijdje opbieden in de vragen naar versoepelingen, maar het heeft geen zin om wilde plannen te verspreiden zonder te vertellen hoe je ze gaat uitvoeren. We hebben gezien waar ondoordacht versoepelen toe leidt: een tweede golf, waar we nu al maanden in zitten.” Tegelijkertijd is volgens Depraetere misschien wel iets mogelijk in de regels rond bijeenkomsten in openlucht, die nu beperkt zijn tot vier mensen. “Als we dat veilig en op het juiste moment doen, kan dat het verschil maken.”

Jongeren

Nawal Farih (CD&V) pleitte voor aandacht voor jongeren, maar wilde niet “de populistische toer opgaan”. “Ik ben mij ervan bewust dat de cijfers niet optimaal zijn”, zei ze. “Volksgezondheid heeft voor mij de eerste plaats, maar we moeten ook nadenken over het psychologisch welzijn. We mogen de mensen nu niet verliezen aan de regels, en hen houvast geven om ze gemotiveerd te houden.”

De oppositie formuleerde het wat scherper en focuste onder meer op schijnbare onenigheid binnen de meerderheid, met verschillende partijvoorzitters die de maatregelen de laatste dagen in vraag leken te stellen.

“De regering spreekt niet uit één mond”, zei Vlaams Belanger Reccino Van Lommel. “Alle theaters zijn dicht, maar één theater - dat van het parlement en de federale regering - is wél open gebleven.”

N-VA-fractieleider Peter De Roover hekelde de uitspraken van Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet, die op de radio toegaf er al weken meer dan één knuffelcontact op na te houden. “We zien toch aardig wat tegenstrijdige berichten uit uw ploeg. Kunnen uw coalitiepartners niet binnen de coalitie zelf terecht met hun kritiek, is de regeringsbubbel gebarsten?” Tegelijkertijd vroeg De Roover om meer duidelijkheid over de maatregelen. “Niemand betwist dat er maatregelen nodig zijn. Maar welke hebben een impact op het probleem, en welke zijn eerder symbolisch? Daar moet u de bevolking meer inzicht in geven.”

Raoul Hedebouw (PVDA) pleitte voor versoepelingen op sociaal vlak. “De mensen zijn het beu om opgesloten te zitten. Nollet had gelijk om dat te zeggen, maar wat ik niet begrijp is dat zijn eigen regering dat dan wel vraagt aan alle burgers.”

