Premier De Croo blijft geloven in werkzaamheidsgraad van 80 procent: “We zijn al fors naar boven gegaan, in crisistijd”

Het is de federale regering na urenlang vergaderen gelukt een begroting op te stellen voor 2023 én 2024. Premier Alexander De Croo (Open Vld) verdedigde de beleidskeuzes die gemaakt zijn bij VTM NIEUWS. Hij maakte zich ook sterk dat er wel degelijk al een aanzet is gegeven voor een fiscale hervorming die tegen 2024 meer vorm zou moeten krijgen. Hij is er ook nog altijd van overtuigd dat de vooropgestelde tewerkstellingsgraad van 80 procent kan worden gehaald.

De regering heeft onder meer besloten dat de energiekorting van 196 euro per maand wordt verlengd en dat de ministers 8 procent van hun loon zullen inleveren. Daarnaast is er beslist over een overwinstbelasting voor energieproducten, over een inperking van het tijdskrediet om voor kinderen te zorgen, over de uitbreiding van studentenarbeid, en over het afschaffen van de woonbonus voor een tweede woning. Hier vind je een overzicht.

De fiscale hervorming die werd voorgesteld door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en waardoor werkende mensen per jaar netto 500 euro meer zouden overhouden, kómt er, bevestigde premier Alexander De Croo aan VTM NIEUWS. “Ik ben daar voorstander van, we moeten nog deze legislatuur een stap zetten om de mensen die werken meer te laten overhouden”, aldus De Croo. Maar hij gaf toe dat een grotere fiscale hervorming er voorlopig nog niet inzat. “Een tax shift wil zeggen dat belastingen bij bepaalde mensen naar beneden gaan en bij anderen naar boven. Als je dat beslist, dan wil ik wel eens goed kunnen bekijken dat de impact bij de mensen bij wie het naar omhoog gaat niet buitensporig is.”

Verder verwees De Croo naar de voor de regering belangrijkste prioriteit vandaag: de energiefactuur. “Je kan alle tax shifts in de wereld doen vandaag, als je energiefacturen krijgt van honderden euro’s, dan moet je eerst op die energiefactuur tussenkomen.” En die tussenkomst wil de Vivaldi-regering bekostigen met een belasting op de overwinsten van de energiebedrijven.

De Croo is het niet eens met de kritiek van “schuldig verzuim” omdat er slechts 3,5 miljard wordt bespaard op een begrotingstekort van 23 miljard. “We zitten in volle crisis en dan moet je mensen en bedrijven erdoor helpen. En het is nu de tweede crisis na elkaar, na Covid. Wat moesten we dan doen? Gaan we zeggen aan die bedrijven, aan die bakkers en beenhouwers: ‘Ga maar overkop’? Gaan we aan mensen zeggen: ‘Je kan je factuur niet betalen, blijf maar in de kou?’ Dat kan je op dit moment niet doen.”

Volledig scherm Premier Alexander De Croo. © VTM NIEUWS

De premier merkt op dat alle landen in Europa schulden maken in deze crisistijd, en dat de Belgische regering heeft gekozen om de begroting te spreiden over 2023 en 2024. “Volgend jaar zal waarschijnlijk nog een crisisjaar zijn en dan moet je een crisisbegroting maken. Maar ik wou ook een begroting met fundamentele hervormingen en dat is de begroting van 2024.”

De premier blijft nog altijd geloven dat de tewerkstellingsgraad in ons land naar 80 procent kan gaan, zoals bepaald in het regeerakkoord. “Deze regering werkt twee jaar en de werkgelegenheidsgraad is fors naar boven gegaan. Deze regering heeft de werkgelegenheidsgraad maand per maand opgekrikt, in een periode van Covidcrisis en nu de energiecrisis.”

Voor de bedrijven heeft de Vivaldi-regering ook haar best gedaan, stelt de premier. “We hebben een maatregel genomen om ervoor te zorgen dat bedrijven de bijkomende loonkosten door de indexering kunnen spreiden en een stuk kwijtgescholden krijgen.”

“Wat belangrijk is: bedrijven zijn geconfronteerd met grote kosten, wij komen daarin tussen. Burgers zijn daarmee geconfronteerd, wij komen daarin tussen. En intussen maken wij een begroting met een besparing van 3,6 miljard, volgend jaar en het jaar daarna”, aldus nog De Croo.

Over de inperking van het tijdskrediet om voor kinderen te zorgen, zei de premier dat “het de bedoeling is dat het tijdskrediet vooral gebruikt wordt door wie het nodig heeft, en dat zijn jonge ouders van kinderen die nog niet de verplichte schoolleeftijd hebben”. Die leeftijd is ons land vijf jaar.

Dat er meer geld van de overheid gaat naar mensen die verwarmen met elektriciteit dan naar zij die daarvoor aardgas gebruiken, wijt De Croo aan de technische moeilijkheid om te zien wie met elektriciteit verwarmt. Mensen met een hoog elektriciteitsverbruik, verwarmen niet noodzakelijk met elektriciteit, terwijl een gasaansluiting wél zeker voor verwarming dient.