Premier De Croo bij overleg met vakbonden: “Politie heeft voor honderd procent onze steun”

“Wat er gebeurd is, is absoluut dramatisch en we willen heel duidelijk aangeven dat de politie voor honderd procent onze steun heeft”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) bij aanvang van een overleg met de politievakbonden deze ochtend.

Ze zijn uitgenodigd door de premier en ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om de plooien proberen glad te strijken na een woelige week. Bij aankomst gaven de vakbonden aan bereid te zijn om te luisteren en in dialoog te gaan.

“We voelen ons in de steek gelaten door de politiek”

“Wij gaan luisteren en zijn bereid tot dialoog”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. “Men moet beseffen dat er heel veel emoties waren afgelopen week. Door de uitspraken van parket, Justitie en een aantal ministers is die emotie van verdriet omgedraaid in woede onder de politiekorpsen in heel het land. Er moet over gepraat worden.”

“Het gevoel dat ik meebreng is wat ik vertaal van de achterban. We voelen ons in de steek gelaten door de politiek. De politiemensen moeten het gevoel hebben dat ze de maatschappij dienen, dat ze hun job in veilige omstandigheden doen en dat ze geapprecieerd worden. Dat zit wat dwars”, verklaart Carlo Medo van NSPV Politie.

Quote Op vlak van Justitie zijn er al jaren desinveste­rin­gen en dat toont nu het falen van het systeem, met een agent die overleden is Eddy Quaino van CGSP

Bij de Franstalige vakbond CGSP eisen ze dat er duidelijkheid komt over de omstandigheden van de aanval. Maar ze zien ook dat het een gevolg is van een gebrek aan middelen.

“We gaan herhalen wat we verwachten: een onderzoek dat alle omstandigheden bepaalt en het licht werpt op eventuele tekortkomingen”, stelt Eddy Quaino van CGSP. “We hebben middelen nodig voor de politie en dat klagen we al langer aan. Op vlak van Justitie zijn er al jaren desinvesteringen en dat toont nu het falen van het systeem, met een agent die overleden is.”

Premier De Croo: “De nultolerantie is er wel”

“De nultolerantie is er wel”, verduidelijkt de premier. “Men moet een onderscheid maken tussen verschillende soorten geweld. Het parket is zeer duidelijk geweest: geweld tegen politie kan niet en daar moet een nultolerantie voor zijn. Dat is het beleid dat we voeren. Als er af en toe zaken zijn waar nultolerantie niet is uitgevoerd, moeten we kijken hoe we er in de toekomst voor zorgen dat het wel het geval is”, aldus De Croo.

KIJK. Enkele dagen geleden eisten de politievakbonden nog het ontslag van Van Quickenborne

Er was ook de vraag voor het ontslag van Van Quickenborne. Dat lijkt niet aan de orde. “Mensen moeten rechtstreeks met elkaar spreken en niet over elkaar in de pers”, verklaart De Croo.

