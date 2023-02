Premier De Croo bezorgd over vluchtelingenstroom vanuit Turkije: “We moeten opvang voorzien in de regio voor de slachtoffers”

Eén jaar oorlog in Oekraïne, en dat hebben ook wij hier gevoeld: histori­sche energiecri­sis, leven veel duurder, U-bocht over kerncentra­les

De Russische inval in Oekraïne, nu bijna een jaar geleden, heeft ook tot bij ons impact gehad. Van een enorme vluchtelingenstroom waarbij zeker 53.000 Oekraïners in België belandden, tot een historische energiecrisis, hamstergedrag in onze supermarkten en ons leven dat veel duurder werd. En het leidde ook tot wat voorheen als totaal onwaarschijnlijk werd geklasseerd: de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales in België en de verhoging van ons defensiebudget naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Een overzicht van de impact hier.

