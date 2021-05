Premier De Croo bevestigt: “Coronapremie onderhandeld per bedrijf óf per sector” na discussie over loonakkoord regering

De regering De Croo heeft afgelopen nacht een loonakkoord bereikt. Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed geboerd hebben, krijgen bijvoorbeeld een eenmalige nettopremie tot 500 euro. Toch is er alweer discussie: liberalen en socialisten lijken het namelijk niet eens te zijn of die nettopremie nu per bedrijf of per sector onderhandeld moet worden. Premier Alexander De Croo bevestigt nu dat het voor beiden zal gelden.

De coronapremie van 500 euro netto komt bovenop de loonsverhoging van 0,4 procent op de index. De premie zal de vorm aannemen van een consumptiecheque, preciseert het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Die zal belastingvrij zijn. Het kabinet vermeldt bovendien dat de premie per sector of per bedrijf zal worden onderhandeld.

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau volgde deze redenering: “Wie hard werkt moet erop vooruitgaan. Dat is wat deze regering doet: hogere minimumlonen, hogere lonen en bijkomende premie van 500 euro in bedrijven én sectoren die goed geboerd hebben”, zegt Rousseau op Twitter.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert leek in een tweet er dan weer vanuit te gaan dat de premie alleen per bedrijf wordt besproken: “Tevreden met akkoord kern sociaal overleg”, klinkt het. “Loonnorm blijft behouden zodat onze concurrentiekracht bewaard blijft en bedrijven die het goed doen, kunnen hun personeel een (bijna) netto premie geven tot 500 euro, eenmalig.” Ook CD&V en MR zouden het akkoord volgens de krant De Standaard op deze manier gelezen hebben.

Dat blijkt nu niet te kloppen. Premier Alexander De Croo bevestigde in het parlement dat de premie onderhandeld kan worden zowel per bedrijf als per sector: “Maar het moet wel gaan naar bedrijven die het beter hebben gedaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen die het al moeilijk hebben, nog dieper de afgrond in gaan storten.”

Vakbonden

De christelijke vakbond vond het uitbetalen van de premie op het niveau van bedrijven sowieso een slecht idee: “Voor werknemers uit kleine bedrijven of zonder sociaal overleg is het wegvallen van een sectoraal kader een heel slechte zaak”, reageert voorzitter Pia Stalpaert van ACV Voeding en Diensten.

Stalpaert schat dat 50 procent van de bedrijven in ons land geen vakbondsvertegenwoordiging kent. “Voor de Colruyts en Delhaizes is er geen probleem, maar er zijn ook heel wat winkels met slechts een tiental werknemers, waar geen vakbondsvertegenwoordiging is. Deze personeelsleden hebben ook doorgewerkt tijdens de coronapandemie, met angst voor hun gezondheid.”

Quote Negentig procent van de bedrijven heeft het slecht gedaan, het is belangrijk dat zij niet worden gedwongen iets te doen wat niet kan. Danny Van Assche, Unizo

Ook Miranda Ulens van het ABVV vindt dat dit op sectoraal niveau moet kunnen, om op die manier “diegenen die hun stem niet kunnen laten horen of niet over de nodige krachtsverhoudingen beschikken” mee te laten genieten van die premie.

Unizo

Unizo-topman Danny Van Assche denkt dan weer dat wel belangrijk is, dat de premie op bedrijfsniveau wordt behandeld: “Negentig procent van de bedrijven heeft het slecht gedaan, het is belangrijk dat zij niet worden gedwongen iets te doen wat niet kan”, klinkt het in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Ook moet volgens hem de volle 500 euro niet per se worden uitbetaald.

Oppositie

Oppositiepartijen N-VA en PVDA schieten het loonakkoord af. N-VA-Kamerlid Bjorn Anseeuw struikelt ook over de coronapremie. Hij merkt op dat de regering geen criterium heeft vastgelegd waarmee kan worden bepaald welke bedrijven het nu goed hebben gedaan.

“Zo schuift men de hete aardappel natuurlijk door naar de verschillende sectoren waar de druk nu erg hoog zal zijn om iedereen zo’n premie uit te betalen, ook al was het voorbije coronajaar voor heel wat bedrijven een rampjaar”, aldus Anseeuw.

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft het over “kruimels”. “0,4 procent en een eenmalige premie van 500 euro. Dat is het plafond dat de federale regering oplegt aan de onderhandelingen. Zelfs daar waar de dividenden door het dak gaan, is het verboden om meer te vragen voor de komende 2 jaar. Dus: kruimels voor de werkende klasse”, schrijft hij op twitter.

Wat nu?

“De regering schuift de hete aardappel nu door naar de vakbonden en werkgevers”, zegt Hannelore Simoens, politiek journaliste bij VTM NIEUWS. “Als in jouw bedrijf de vakbonden bijvoorbeeld sterk staan, is de kans groot dat je een coronapremie krijgt. De vakbonden sluiten dus niet uit dat er acties gaan volgen in sommige bedrijven.”

