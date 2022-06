Premier De Croo belt met president Zelensky: België zal kandidaat-lidmaatschap Oekraïne steunen

‘Verkrach­ter van de Samber’ geeft aanranding van Belgische vrouw toe: “Agressie met seksuele bedoelin­gen”

Dino Scala, ook bekend als de ‘verkrachter van de Samber’, heeft op het assisenproces in het Noord-Franse Douai toegegeven dat hij een Belgische vrouw eerst begluurd heeft alvorens haar aan te randen. De 61-jarige Scala staat terecht voor 56 verkrachtingen of seksuele aanrandingen over een tijdspanne van dertig jaar. De man heeft tot nu toe al zo'n veertigtal feiten bekend, zowel in Frankrijk als in België.

21 juni