Premier De Croo bekritiseerd nadat hij zich eerder uitsprak tegen pasjesmaatschappij

Het Overlegcomité heeft gisteren enkele maatregelen genomen om de vierde coronagolf in te perken . De uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) - de coronapas in de volksmond - is een van die maatregelen. Wie op café of restaurant of naar de fitness wil, zal een CST moeten tonen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) krijgt veel kritiek op sociale media nadat hij eerder zei dat hij tegen een pasjesmaatschappij was.

Het Overlegcomité met daarin de bevoegde federale ministers en vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen besliste gisteren om een breed amalgaam aan maatregelen in te zetten. Concreet gaat het om een uitbreiding van de mondmaskerplicht. Die geldt op dit moment in principe alleen nog maar in het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Vanaf vrijdag zal het mondmasker opnieuw overal gedragen moeten worden in winkels, winkelcentra, zorginstellingen, bibliotheken, erediensten en allerhande publiek toegankelijke ruimtes zoals overheids- en gerechtsgebouwen, sportcentra en bij erediensten.

Een tweede maatregel is de uitbreiding van de coronapas. Vanaf 1 november wordt het Covid Safe Ticket verplicht in alle horecazaken en fitnesscentra. Dat was al het geval in Wallonië en Brussel, maar nu volgt ook Vlaanderen. De Croo krijgt vanuit verschillende hoeken kritiek op deze beslissing. In mei sprak hij zich immers nog uit tegen de een evolutie naar een “pasjesmaatschappij”, waarbij je voor alles en nog wat een toelatingsbewijs zou nodig hebben. “Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van een pasje”, verklaarde de eerste minister toen tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De situatie toen was niet hetzelfde als die van vandaag. Op dat moment zaten we in een dalende curve, met gemiddeld zo’n 3.000 besmettingen per dag. Momenteel zijn dat er bijna dubbel zoveel. De Croo is er vandaag van overtuigd dat de nieuwe maatregelen voldoende efficiënt kunnen zijn om een nieuwe verpletterende golf aan besmettingen af te wenden. “Als ze goed nageleefd worden, kunnen we de frequentie van gevaarlijke contacten goed naar beneden houden en vermijden we dat er een te sterke stijging komt”, zei hij.

Andere politici

De Croo is niet de enige politicus die zich eerder uitsprak tegen “een pasjesmaatschappij”. Ook zijn partijgenoot Egbert Lachaert, voorzitter van Open Vld, zei eind vorige maand dat hij geen voorstander was van een uitbreiding van de coronapas. “In Vlaanderen is er zo een hoge vaccinatiegraad dat we geen algemene coronapas nodig hebben. Vrijheid is de regel”, klonk het toen bij VTM Nieuws.

Vlaams vice-minister-president Bart Somers volgde die denkpiste. In zijn tweet, op 1 oktober, refereerde Somers aan de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, waardoor zo’n pas volgens hem weinig nut had. “Geen pasjesmaatschappij nodig”, concludeerde hij.

Net als de liberalen hield Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een uitbreiding van de coronapas lange tijd af. “Negentig procent van alle Vlamingen boven de 12 jaar is nu volledig gevaccineerd. Dat is een prestatie van olympisch niveau! Daardoor kunnen we het gebruik van de coronapas in Vlaanderen tot een absoluut minimum beperken”, schreef hij begin deze maand nog op Twitter. Gisteren keurde Jambon het uitgebreid gebruik van de coronapas mee goed op het Overlegcomité.

