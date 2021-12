Premier Alexander De Croo (Open Vld) in debat met ons lezerspanel: “Als ik alleen zou beslissen, zou er minder nuance zijn”

“Ik wil naast mijn chouchou zitten”, lacht Denise (70). “Ik was fan van uw vader maar uw aaibaarheidsfactor is groter.” De Knokse stelt premier Alexander De Croo (46) meteen gerust. Maar zelfs een ‘chouchou’ krijgt netelige en kritische vragen voorgeschoteld. Voornamelijk - hoe kan het anders - over de coronacrisis. “Ik vond uw voorgangster Sophie Wilmès efficiënter.”

DEBBY, VERPLEEGKUNDIGE: Meneer De Croo, er moet me iets van het hart. Ik ben gevaccineerd, maar de verplichte vaccinatie in de zorg stoot me tegen de borst. We evolueerden van helden naar ‘je mag je schup afkuisen als je niet volgt’.

“Ik weet dat het hard overkomt. Maar wie in een ziekenhuis of rusthuis ligt, is kwetsbaar: ofwel ben je ziek ofwel ben je ouder. Ik vind het logisch dat voor hen alle zeilen worden bijgezet om extra gevaar te vermijden. Het is ook niet nieuw: u bent ook verplicht geprikt tegen hepatitis. Ik vind dit dus verdedigbaar. Maar het is niét zo - en ik hoop dat het UZ Gent dat zo niet communiceert - dat je op 1 april zomaar ‘je schup moet afkuisen’. Er is gevraagd aan de ziekenhuizen: overtuig. En voor wie écht niet wil, kijk naar alternatieven. Al begrijp ik ook dat wie studeerde voor verpleegkundige of arts, niet zomaar in de keuken wil staan. Maar ik ga ervan uit dat het zo ver niet komt.”