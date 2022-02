Premie voor wie asbestdak van loods of stal vervangt door zonnedak

Binnen­scheep­vaart ligt lam door spontane staking: “Kwalita­tief en veilig werken niet meer mogelijk door personeels­te­kort”

Er is zo goed als geen binnenscheepvaart meer mogelijk in Vlaanderen, als gevolg van een spontane staking die is uitgebroken bij het personeel van De Vlaamse Waterweg. Dat kondigen de vakbonden aan en is bevestigd door het agentschap. Het personeel legt het werk neer in reactie op het chronisch personeelstekort, aldus de vakbonden. “Kwalitatief en veilig werken is niet meer mogelijk door een gebrek aan personeel”, klinkt het.

17 februari