Premie voor investering in zonnepanelen daalt dan toch niet vanaf volgend jaar

Eerder vroegen al meer dan 17.000 eigenaars de compensatiepremie aan voor het wegvallen van de voordelen van de terugdraaiende teller:

Nadat het Grondwettelijk Hof begin dit jaar het terugdraai-principe van de digitale meter verbood, voorzag de Vlaamse overheid een retroactieve premie voor installaties die voor 2021 waren gelegd. Wie vanaf 2021 zonnepanelen legt, kon dan weer rekenen op een investeringspremie. In het eerste jaar zou die investeringspremie tot 1.500 euro kunnen bedragen, om in de komende jaren stelselmatig te verminderen. Vanaf volgend jaar zou dat nog maximaal 1.125 euro zijn. In 2025 zou ze verdwijnen.

Dat had een neveneffect. Wie de premie dit jaar wilde aanvragen had een digitale meter nodig. Alleen kon Fluvius die plaatsing vanwege alle drukte pas vanaf volgend jaar inplannen. Het gevolg: een premie die 375 euro lager is dan degene die men verwachtte.

Oplossing

De Vlaamse regering boog zich vrijdag over de premie en komt met een oplossing. Het niveau wordt in 2022 aangehouden. “Met de stijgende elektriciteitsprijzen zal het rendement van zonnepanelen alleen maar toenemen. We hopen dat de Vlaming blijft investeren in zonnepanelen en dat ons geïnstalleerd vermogen per inwoner hoog blijft. Oorspronkelijk was gepland dat de premie voor zonnepaneleninstallaties zou dalen vanaf 1 januari 2022, maar we kiezen ervoor dit niet te doen om ervoor te zorgen dat de markt niet stilvalt na alle tegenslagen die er dit jaar al waren”, zegt minister Demir.

De premie geldt voor bestaande woningen (bouwaanvraag voor 2014). Hij bedraagt 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt het plafond van 1.500 euro steun. De principiële beslissing van de regering gaat nu naar adviesraden en de Raad van State, al worden daar geen problemen verwacht.

BEKIJK OOK:

Een klimaattop, wat is dat precies?