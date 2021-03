Prachtige beelden: bewoonster Thérésa (80) viert als sneeuwkoningin de bevrijding in rusthuizen

Co­vid-19-antistof ook effectief tegen nieuwe varianten

12:13 De Covid-19-antistof die het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft ontwikkeld, is ook effectief tegen nieuwe varianten van het virus. Dat meldt het VIB in een persbericht. De antistofbehandeling zal daarom weldra met klinische proeven getest worden bij patiënten in het ziekenhuis.